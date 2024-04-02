Синдром хронической усталости: какие нужно сдать анализы

Синдром хронической усталости

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Не успел проснуться и встать, как уже устал. Знакомо?

Причинами хронической слабости чаще всего являются:

анемия или латентный железодефицит, смешанная анемия с дефицитом В12 и В9

гипотиреоз, явный клинический или сублинический

аутоиммунный тиреоидит

вялотекущее воспаление в организме (зачастую вирусное, но может быть микс хронических инфекций), когда видим в общем анализе крови:

~ низкие нейтрофилы

~ высокие лимфоциты

~ часто еще низкие лейкоциты

дисфункция надпочечников, когда имеем низкий кортизол в первой половине дня, но высокий перед сном.

Проходите чек-ап вместе с доктором:

1. Общий анализ крови:

•Гемоглобин - > 135 для женщин

•MCV > 88 и < 90

2. Маркеры воспаления:

•СОЭ < 10-15 для женщин

•Эозинофилы < 3

•СРБ < 5 мг/л

•ЭКБ (ECP) < 15

•Ферритин - может быть понижен при анемии и повышен при воспалении. С этим показателем сами не разберетесь, надо включать клиническое мышление врача.

3. Исключаем гипотиреоз и АИТ:

•ТТГ< 2,5

•Т3 и Т4 свободные в среднем референсе

•АТТПО и АТТГ - нижние границы референсов

4. Анализ кортизольной кривой.

Суточный профиль кортизола.

5. Диагностика дефицита В19 и В9:

• holo-B12 (не цианокобаламин в анализах!)

• гомоцистеин < 7

• метилмалоновая кислота в моче.