Синдром хронической усталости: какие нужно сдать анализы
Синдром хронической усталости
Не успел проснуться и встать, как уже устал. Знакомо?
Причинами хронической слабости чаще всего являются:
- анемия или латентный железодефицит, смешанная анемия с дефицитом В12 и В9
- гипотиреоз, явный клинический или сублинический
- аутоиммунный тиреоидит
- вялотекущее воспаление в организме (зачастую вирусное, но может быть микс хронических инфекций), когда видим в общем анализе крови:
~ низкие нейтрофилы
~ высокие лимфоциты
~ часто еще низкие лейкоциты
- дисфункция надпочечников, когда имеем низкий кортизол в первой половине дня, но высокий перед сном.
Проходите чек-ап вместе с доктором:
1. Общий анализ крови:
•Гемоглобин - > 135 для женщин
•MCV > 88 и < 90
2. Маркеры воспаления:
•СОЭ < 10-15 для женщин
•Эозинофилы < 3
•СРБ < 5 мг/л
•ЭКБ (ECP) < 15
•Ферритин - может быть понижен при анемии и повышен при воспалении. С этим показателем сами не разберетесь, надо включать клиническое мышление врача.
3. Исключаем гипотиреоз и АИТ:
•ТТГ< 2,5
•Т3 и Т4 свободные в среднем референсе
•АТТПО и АТТГ - нижние границы референсов
4. Анализ кортизольной кривой.
Суточный профиль кортизола.
5. Диагностика дефицита В19 и В9:
• holo-B12 (не цианокобаламин в анализах!)
• гомоцистеин < 7
• метилмалоновая кислота в моче.