Сиять чистотой: Как сделать самодельное средство для чистки подоконников

Опытные хозяйки, уже делившиеся полезными лайфхаками по уборке на кухне, в настоящее время раскрыли секреты эффективного ухода за подоконником.

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Эта часть окна со временем подвержена желтению, даже если вы регулярно влажное убираете. Об этом пишет издание useti.org.ua. Желтый подоконник отличается особенно четко на кухне, где пластиковые поверхности подвергаются воздействиям от приготовления и загрязнения от жира.

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Такое состояние может оказать значительное влияние на эстетику окна и общий вид квартиры. И хотя влажная уборка является обычной практикой, отмыть подоконник от желтения может быть более сложной задачей.

Но у опытных хозяек есть простой и эффективный способ, как сделать пластиковый подоконник снежно-белым. Сначала нужно взять одинаковые части обыкновенной соли и соды и смешать их. Затем добавьте лимонный сок к полученной смеси до тех пор пока не образуется кремообразная консистенция.

Полученный раствор наносим на поверхность подоконника. Сверху добавляем небольшое количество жидкого мыла или средства для мытья посуды. После пятиминутного ожидания используем обычную губку для удаления раствора. Поверхность обрабатываем влажной тряпкой и вытираем сухо. В результате ваш подоконник будет блестящим и чистым.

Напомним, мы уже писали, как отмыть ванную.

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