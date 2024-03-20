Сколько будет продолжаться Великий пост и что запрещено делать в этот период
Великий пост – это самый строгий пост в году для православных христиан. Он длится 40 дней и начинается за 7 недель до Пасхи. В 2024 году Великий пост начался 18 марта и завершится 4 мая.
Цель Великого поста – духовное очищение и покаяние. Также суровый пост – это своеобразная подготовка к Пасхе – важнейшему празднику православного календаря. Пост предполагает физическое оздоровление из-за ограничений в пище.
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Что запрещено делать во время Великого поста:
- Употребление мяса, яиц, молока и продуктов из них.
- Употребление алкогольных напитков.
- Курение.
- Запретные развлечения.
- Во время поста нельзя злословить, ругаться, ссориться.
Что можно есть во время Великого поста:
Овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, сухофрукты. Грибы (в определенные дни). Рыбу (в определенные дни). Растительное масло (в определенные дни).
Календарь Великого поста: в какие дни и что есть
Правила питания:
- Понедельник, среда, пятница: сухое питание (вода, хлеб, фрукты, овощи, компот).
- Вторник, четверг: горячая еда без растительного масла.
- Суббота, воскресенье: еда с растительным маслом.
- Рыба: разрешена только в дни двунадесятых праздников (Благовещение и Вход Господень в Иерусалим).
- Понедельник первой недели: рекомендовано полное воздержание от еды.
- Большая пятница: голодание к выносу Плащаницы.
Важно: Существуют ослабление в правилах поста для детей, стариков, беременных и больных.
Предлагаем узнать, можно ли есть рыбу в Великий пост.
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