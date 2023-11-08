Сколько лет планете Земля действительно: научное обоснование

Возраст Земли был определен уже давно. Наша планета существует примерно 4,54 миллиарда лет, с погрешностью в плюс-минус 50 миллионов. Такая оценка связана с процессами формирования Земли как планеты с ядром и сферической формой.

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Хотя другие планеты в Солнечной системе могли быть образованы одновременно, развитие Земли и Луны происходило несколько позже.

Оценка возраста Земли основана на радиометрической датировке, использующей количество радиоактивных изотопов и их продуктов распада. Этот метод работает благодаря тому, что синтез некоторых элементов предшествовал образованию солнечной системы, пишет Sciencenotes.

До эпохи науки информация о возрасте Земли отражалась в мифах и религиозных текстах, и ранние оценки были относительно короткими, всего несколько тысяч лет. Тем не менее с развитием науки в эпоху Просвещения представление о возрасте Земли начало меняться.

В 19 веке лорд Кельвин оценил возраст Земли между 20 и 100 миллионами лет на основе охлаждения планеты, не считая радиогенного нагревания и других факторов.

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В 1895 году ирландский математик и инженер Джон Перри вычислил возраст Земли между 2 и 3 миллионами лет. Его модель включала в себя конвективную мантию и тонкий курс, но большинство ученых проигнорировали его работу.

Первые точные оценки возраста Земли были получены благодаря радиометрической датировке в 20 веке. Датирование с помощью уранового свинца из внеземных метеоритов дало первую точную оценку возрасту Земли: 4,5 миллиарда лет.

Используя такие методы, ученые смогли подтвердить пример Земли. Усложняющими факторами являются тектоника плит, движение и взаимодействие континентальных и океанических плит, система Земля-Луна и процессы формирования планет в Солнечной системе.

Отмечается, что оценка возраста Земли сложна из-за таких факторов, как непрерывная переработка земной коры тектоникой плит и формирование системы Земля-Луна. Некоторые ученые утверждают, что система Земля-Луна, образованная после столкновения между молодой Землей и телом размером с Марс под названием Тея, может быть немного моложе самой Земли. Это означает, что хотя материал, из которого состоит Земля, может быть примерно 4,54 миллиарда лет, нынешняя система Земля-Луна может быть немного моложе.

Другим фактором является природа формирования планет. Планеты не образуются в одну ночь. Они растут в течение миллионов лет и накапливают вещество из-за столкновения с другими телами. Итак, назначить точную "дату рождения" на Земле сложно. По оценкам, 4,54 миллиарда лет — это время, когда Земля достигла своего нынешнего размера.

Ранее учёные заявили, что нашли утраченный 155 млн лет назад континент.

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