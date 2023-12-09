Сколько мандаринов в день можно есть, чтобы не навредить: вы будете удивлены

Мандарины содержат много полезных веществ, и всегда считаются обязательным атрибутом новогоднего стола. Однако важно учитывать серьезные противопоказания к потреблению цитрусовых.

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Об этом пишет Время Действий.

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Врачи-эндокринологи рекомендуют воздерживаться от переедания мандаринов в больших количествах. Чтобы они были полезны для здоровья, следует употреблять в небольших дозах, распределив в течение дня, а не в один прием.

Медики также определили допустимую ежедневную дозу этих цитрусовых. Рекомендуется потреблять до пяти небольших мандаринов в день.

Врачи подчеркивают, что употреблять можно не только сам плод, но и кожуру. Ее следует добавлять в воду. Витамины А и С, содержащиеся в мандаринах, оказывают благоприятное воздействие на зубы, кости и иммунитет.

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