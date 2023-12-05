Сколько меда можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью: вы будете удивлены

По выводам медиков во избежание негативного влияния на здоровье следует ограничиться не более чем двумя столовыми ложками меда в день, употребляя его лучше в первой половине дня и при активном образе жизни.

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Об этом пишет Ukr.media.

Мед содержит антиоксиданты, витамины и фруктозу, которые предотвращают окисление клеток и служат источником энергии. Однако польза от меда может быть преувеличенной, отмечают врачи-диетологи. С учетом высокого содержания углеводов следует ограничивать его потребление.

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Эксперты рекомендуют выбирать мед в сотах для гарантии его качества и натуральности.

Относительно применения меда при простуде, врачи считают, что это больше психологический эффект, поскольку растворенный в горячей воде мед теряет полезные свойства.

Относительно противопоказаний мед не рекомендуется при ожирении и аллергии на цветы или пчелиный яд.

Медики предупреждают, что сочетание меда и алкоголя может быть опасно для здоровья, особенно в больших количествах, что может вызвать жировые изменения в печени и привести к циррозу.

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