Сколько на самом деле шагов нужно пройти в день, чтобы обеспечить себе долголетие: исследование ученых

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте опровергли общепринятое мнение о том, что для здорового долголетия нужно проходить ежедневно 10 тысяч шагов.

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Проанализировав данные о десятках тысяч людей на четырех континентах, собранных в 15 существующих исследованиях, команда ученых обнаружила, что оптимальное количество шагов в день, вероятно, ближе к 6 тысячам, в зависимости от возраста. Об этом пишет Science Alert.

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"Мы увидели постепенное снижение риска смерти с увеличением количества шагов, пока он не выровнялся. И выравнивание происходило при разных значениях шага для людей постарше и старше", – заявила эпидемиолог Аманда Палух.

Эволюция отточила нашу физиологию для ходьбы на большие расстояния. Это означает, что наш метаболизм, сердечно-сосудистая система, влияние на кости и мышцы и даже психическое здоровье настроены на пешие прогулки.

Полвека назад японская компания Yamasa Clock and Instrument Company выпустила шагомер, который назвали Manpo-kei, что означает "10 тысяч шагов". Этот шагомер был популярен в Японии, а затем и в других странах.

Однако исследователи считают, что 10 тысяч шагов – это лишь маркетинговая цифра, не имеющая научного обоснования.

В 2021 году Палух и ее команда опубликовали исследования на основе данных группы из более чем 2 тысяч человек среднего возраста. Ученые выяснили, что прохождение не менее 7 000 шагов в день снижает вероятность преждевременной смерти на 50-70%.

Однако остается вопрос относительно того, больше ли шагов – это лучше. Чтобы ответить на этот вопрос, исследовательская группа расширила свою сеть, включив в нее ранее опубликованные исследования.

Их метаанализ в 2022 году включал информацию, собранную о состоянии здоровья и количестве пройденных шагов 47 471 взрослого из Азии, Австралии, Европы и Северной Америки. Они обнаружили, что 25% взрослых, ежедневно проходивших больше шагов, имели на 40-53% меньший риск смерти по сравнению с теми, кто находился в нижних 25% подсчете шагов.

Исследователи также подчеркнули, что полчаса интенсивной активности ежедневно могут стать большим толчком для тех, кто много сидит. Силовые тренировки в пожилом возрасте могут помочь нашему мозгу оставаться острым, а сердцу и костям – здоровыми и крепкими.

Следовательно, для здорового долголетия не обязательно проходить каждый день 10 тысяч шагов. Достаточно 6000-8000 шагов, которые можно распределить в течение дня.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее специалисты сказали, сколько шагов нужно пройти человеку, чтобы сбросить вес.

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