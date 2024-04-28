Сколько нужно употреблять фолиевой кислоты и в каких продуктах она содержится
Что Вам нужно знать о витамине В9?
Фолиевая кислота:
- участвует во многих биологических процессах
- поддерживает иммунную систему и оказывает положительное влияние на функции кишечника и печени.
- необходима для профилактики осложнений беременности (дефекты нервной трубки)
- играет важную роль в синтезе ДНК, разделении клеток и образовании эритроцитов.
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В яких продуктах міститься та в якій кількості?
Сочевиця
▫️100 г сочевиці містить 358 мкг фолієвої кислоти, що становить 90% рекомендованої добової норми для дорослої людини.
Яловича печінка
▫️100 г продукту міститься 215 мкг фолієвої кислоти, що становить приблизно 54% від рекомендованої добової норми.
Буряк
▫️ 100 г сирого буряка містить 148 мкг фолієвої кислоти, або 37% від рекомендованої добової норми.
Листова зелень
▫️ 100 г сирого шпинату містить 58 мкг фолієвої кислоти. Листова зелень, як-от капуста, шпинат і рукола, має низьку калорійність, але містить багато необхідних поживних речовин.
Брокколі
▫️100 г брокколі містить 57 мкг фолієвої кислоти. Цікаво, що той самий розмір порції вареної брокколі містить 168 мкг фолієвої кислоти.
Квасоля
▫️100 г вареної квасолі містить 131 мкг фолієвої кислоти.
Зерна
Багато зернових, такі як крупи, макаронні вироби та хліб, збагачені фолієвою кислотою. Вміст фолієвої кислоти різниться в різних продуктах.
Оптимальна кількість, яка задовольняє щоденну потребу дорослого, становить 400 мкг. Однак під час вагітності та лактації ці потреби збільшуються.
Продукти з високим вмістом фолієвої кислоти, можуть допомогти задовольнити щоденні потреби даного вітаміну.