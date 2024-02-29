Сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не повредить организму

Сахар является вкусным и быстрым источником энергии. Однако в последнее время люди стали более внимательно относиться к потреблению сахара и количеству углеводов в рационе.

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Популярные диеты рекомендуют ограничить сахар, но не все сахара одинаковы. Многие продукты содержат природный сахар: фруктозу во фруктах или лактозу в молочных продуктах. Об этом пишет Время Действий.

Добавленные сахара попадают в пищу при обработке или приготовлении, скажем, при добавлении меда в кашу.

По данным издания Health, чрезмерное потребление сахара связано с такими болезнями, как диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и кариес.

Рекомендуемая суточная норма

Нет четких норм для природных сахаров. А вот по добавленным сахарам есть определенные рекомендации. В частности, американская ассоциация сердца советует взрослым ограничивать их до 6-9 чайных ложек в день (около 30 грамм). Для детей нормы еще ниже.

Разница между природным и добавленным сахаром

Хотя организм и усваивает все сахара одинаково, есть определенные отличия. Природные сахара во фруктах, овощах и других продуктах содержат сложные углеводы и клетчатку. А столовый сахар и подсластители - это простые углеводы, которые быстро усваиваются.

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Опасность чрезмерного сахара

Слишком много сахара может вызвать избыточный вес, связанный с сердечными болезнями, апноэ, раком, кариесом, диабетом 2-го типа и т.д.

Продукты с высоким содержанием сахара:

Безалкогольные и фруктовые напитки, кофе, чай

Конфеты, десерты, другие сладости

Сэндвичи

Завтраковые хлопья и батончики

Йогурты с добавками

Следовательно, следует внимательнее относиться к количеству и источникам сахара в своем рационе.

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