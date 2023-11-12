Сколько шагов нужно пройти, чтобы сбросить 1 килограмм: ответ специалистов

Приближаются новогодние и рождественские праздники, и для многих это становится важным стимулом подготовить свое тело, чтобы выглядеть хорошо или возможно просто влезть в любимое платье. Здоровый образ жизни, включающий физическую активность, является ключом к достижению этих целей и одним из эффективных средств является ходьба.

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Сжигание жировых отложений может быть задачей не столь простой, особенно с возрастом, когда метаболизм замедляется. Для гарантированного сброса веса необходимо включить физическую активность, и ходьба в этом случае может быть отличным выбором, поскольку для нее не требуется специального оборудования, а риск травм низкий, пишет ukr.media.

Однако важно учитывать, что количество шагов, необходимых для сброса веса может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как рост, вес, пол, возраст и темп ходьбы. Для сжигания одного килограмма жира нужно израсходовать примерно 5400-7650 калорий.

Учитывая, что среднестатистический человек проходит около 10 000 шагов в день, для сброса одного килограмма жира может потребоваться от 16 до 24 дней ходьбы в быстром темпе. Следовательно, хождение в быстром темпе является эффективным и приятным способом сохранения формы и достижения поставленных целей.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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