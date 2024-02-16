Сколько воды необходимо пить, чтобы потерять вес: советы диетолога

Переоценка рациона питания и питьевого режима – важные шаги на пути к похудению. Вода может существенно поддержать ваши усилия по пути к хорошей фигуре.

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Диетолог Эми Гудсон объяснила, как пить воду для похудения:

Вода не приводит к потере веса сама по себе, но может помочь:

Повышение ощущения сытости: употребление воды перед едой и в течение дня насыщает, что может привести к меньшему потреблению калорий.

Уменьшить общее потребление калорий: вода не содержит калорий, в отличие от сладких напитков.

Повысить физическую работоспособность: оптимальная гидратация организма важна для лучших результатов во время тренировок.

Сколько воды нужно пить каждый день?

Не существует универсального правила:

Возраст, пол, уровень активности и общее состояние здоровья оказывают влияние на потребность в жидкости.

20% этого количества человек получает из еды.

Женщинам рекомендуется выпивать около 9 чашек жидкости в день, а мужчинам – около 13 чашек.

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Когда пить воду для похудения?

Перед едой: для лучшего контроля порций.

После небольшого приема пищи: для усиления чувства сытости.

Перед тренировкой: для лучших результатов и предотвращения обезвоживания.

Во время тренировки: по 50-100 миллилитров воды каждые 20 минут.

После тренировки: 160-200 миллилитров за каждый потерянный килограмм.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

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