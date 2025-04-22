Сколько времени для сна нуждаются собаки, чтобы быть здоровыми: ветеринары поразили ответом

Собаки славятся своей верностью и искренней любовью к хозяевам, поэтому неудивительно, что многие мечтают завести четырехлапого друга. Однако в процессе ухода возникает немало вопросов — в частности, сколько сна нужно собаке в сутки.

Ответ на это дал британский ветеринар Бен в своем видео на TikTok, о чем передает Express.

"Среднестатистической собаке нужно гораздо больше сна, чем человеку. Если для нас достаточно восьми часов, то собакам необходимо от 12 до 14. А некоторым — например, представителям крупных пород, щенкам или очень активным животным — нужно до 18 часов сна каждый день", — пояснил Бен.

Он добавил, что, подобно людям, собаки живут по суточному ритму и обычно спят ночью. Впрочем, в отличие от нас, они полифазны — то есть им свойственны несколько коротких фаз сна в течение суток.

По словам ветеринара, длительный сон для собак – это не проявление лени или скуки, а естественная потребность. Проблема в том, что у многих собак нет возможности качественно отдохнуть днем. Например, в собачьем саду или в доме с маленькими детьми собаке трудно найти покой для дневного сна, который жизненно необходим для его здоровья.

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"Недосыпание сказывается на самочувствии и поведении. Как и у людей, у собак из-за хронического дефицита сна могут появляться раздражительность, тревожность и даже проблемы с социализацией", - подчеркнул эксперт.

В заключение Бен шутливо отметил: "Во фразе 'пусть спящие собаки лгут' есть больше правды, чем кажется".

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