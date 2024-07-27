Скроют лишние складки: стилисты сказали, какие купальники сейчас в топе модниц (фото)

В 2024 году модницы при выборе купальников ориентируются на комфорт и стиль. Особенно популярны модели, которые визуально уменьшают живот.

Стилисты в комментарии Who What Wear рассказали, какие купальники выбрать женщинам, пытающимся скрыть выпуклый живот или складки кожи на боках.

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Эксперты предоставили основные советы тем, кто еще не выбрал, какой купальник выбрать в отпуск.

Купальники с высокой талией и купальники с трусиками-шортиками: подчеркивают талию и скрывают живот.

Какие купальники в моде в 2024 году

Однотонные сплошные купальники: темные цвета, особенно черный, придают стройность.

Какие купальники в моде в 2024 году

Купальники с драпировкой: драпировка и складки ткани отвлекают внимание от проблемных зон.

Какие купальники в моде в 2024 году

Модели с вертикальными полосами: визуально извлекают фигуру, делая ее более стройной.

Какие купальники в моде в 2024 году

Купальники с поддержкой: встроенные корсеты или швы придают форму и поддержку.

Какие купальники в моде в 2024 году

Сплошные купальники с высоким вырезом на области таза: купальники с поднимающимся выше бедра к области талии с вырезом помогают визуально удлинить ноги и уменьшить объем живота.

Какие купальники в моде в 2024 году

Это очень модный и эффективный способ создать привлекательный силуэт.

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

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