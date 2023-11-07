Следите за светом во всех комнатах: Как эффективно экономить деньги на электроэнергии

Экономия каждого киловатт годится как кошельку, так и общей энергосистеме. Общая цель – распределить нагрузку на энергосистему равномерно в течение дня во избежание графиков отключений в наиболее нагруженные времена.

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Эксперт по энергетике и поборница разумного потребления, Юлия Устенко, поделилась советами по эффективному энергосбережению. Эффективное энергосбережение является шагом к более устойчивой энергосистеме, но следует всегда помнить о возможных экстренных ситуациях.

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Коридор: Во многих домах свет в коридорах горит постоянно. Рассмотрите возможность установки сенсоров движения, которые включат свет только при необходимости. Также во многих домах есть лифты. Если ваше здоровье и физические возможности позволяют, стоит отдать предпочтение лестнице, поскольку лифты тратят много энергии. Кухня: Кухня часто является местом, где сосредоточено много электроприборов. Шпицы потребления электроэнергии обычно отмечаются утром (с 8 до 11 часов) и вечером (с 17 до 23 часов), когда нагрузка на энергосистему самая высокая. Держите это в виду и избегайте одновременного включения многих приборов. К примеру, не включайте электрический чайник на полный объем воды, если вам нужно только одну-две порции. Для многих горячей воды можно нагревать на газовой плите. Размораживание холодильника, если это предусмотрено инструкцией, поможет снизить его энергопотребление. Ванная: Ванная комната часто содержит бойлер, потребляющий значительное количество энергии. Для сбережения рекомендуется установить таймер на бойлер, чтобы он грел воду только в нужное время. Важно также установить вольтметр для контроля напряжения. Если напряжение в сети становится ниже 210 В, это может свидетельствовать о перегрузке, и следует ограничить потребление. Стирку одежды лучше делать вне пиковых часов, когда нагрузка на энергосистему меньше. Комната: В спальне обычно расположены телевизоры, компьютеры и обогреватели, потребляющие много энергии. Для отопления рекомендуется использовать керамические панели с терморегулятором, поскольку они наиболее эффективны. Экономьте энергию, используя таймеры для отключения приборов во время ночи. Помните также о свете – выключайте его в комнате, если он не нужен.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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