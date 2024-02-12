Следует быть осторожным: чего ждать, если порвалась цепочка

Давно известно, что ювелирные украшения обладают не только эстетической ценностью, но и определенной энергетикой. Эзотерики утверждают, что в течение жизни они накапливают информацию о своем владельце, а также могут влиять на его судьбу.

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Есть 4 распространенных примета, связанных с ювелирными украшениями, на которые рекомендуется обращать внимание.

Об этом пишет ganok.

Потемнение или почернение цепочки:

Изменение цвета цепочки может свидетельствовать о недугах в организме его владельца. Это своеобразный "сигнал" о том, что в организме не все хорошо и ему нужно внимание.

Порванная цепочка:

Для замужней женщины разорванная цепочка может предвещать конфликты с мужчиной. У одинокого человека это может быть признаком наличия внешнего негатива, ведь считается, что цепочка ломается, когда она больше не способна защитить от нее.

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Утраченная цепочка:

Потерю цепочки эзотерики трактуют как знак того, что человек сбился с правильного пути. В этом случае рекомендуется остановиться, пересмотреть свои планы и жизненные цели.

Чужая цепочка:

Не рекомендуется выбирать ювелирные украшения, даже если они вам очень понравились. Это может привести к неприятностям, неудачам, а возможно даже к одиночеству.

Помните, что ювелирные украшения – это не просто красивые безделушки. Они могут стать вашими талисманами и оберегами, или же, наоборот, источником проблем. Поэтому относитесь к ним с вниманием и прислушивайтесь к их "подсказкам".

Напомним, мы уже писали, какие приметы и предрассудки связаны с подушками.

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