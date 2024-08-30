Следующий урожай станет рекордным: чем лучше засеять огород осенью

Для получения большого урожая овощей нужна рыхлая почва. Поэтому после сбора урожая эксперты рекомендуют засевать грядки растением, которое значительно улучшает плодородие земли.

Среди сидератов отличным выбором станет фацелия, особенно для тех, кто планирует засевать грядки на зиму. Это растение отличается устойчивостью к морозам, поэтому его можно посеять не только в конце августа, но и в начале сентября, а также поздней осенью или ранней весной, как только сойдет снег. Огородники считают фацелию одним из лучших вариантов для таких условий. Об этом пишет ТСН.

Какие преимущества использования фацелии на огороде?

Это растение способствует улучшению качества почвы, делая ее более рыхлой, легкой и плодородной. Кроме того, фацелия обогащает землю калием и азотом, а также помогает снизить кислотность почвы.

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Эксперты также подчеркивают гербицидные свойства этого растения. Выяснилось, что фацелия может подавлять рост сорняков.

Однако основным преимуществом растения то, что оно не подвержено тем же болезням, что и овощные культуры. Например, популярные сидераты, как белая горчица или масличная редька, могут негативно влиять на некоторые овощи. Так, после белой горчицы не рекомендуется выращивать капусту, редис или редьку, поскольку эти культуры имеют общие болезни и вредителей.

Фацелию в почву заделывают, когда растение начинает активно цвести, чтобы избежать формирования семян. Также не рекомендуется закладывать свежую траву; лучше дождаться, пока она подсохнет на солнце, чтобы избежать гниения массы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой сорняк следует оставлять на огороде, чтобы повысить урожайность.

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