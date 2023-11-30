Слегка пряный и кисло-сладкий: как приготовить соус, который подойдет к любому блюду.

Кулинары рассказали, как приготовить идеальный соус к мясу, рыбе, морепродуктам, салатам и овощам. По этому рецепту на вкус он получится насыщенным, немного пряным, кисло-сладким и сливочным.

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Интересно, но такой простой соус подойдет для совершенно разных блюд. Не менее будет хорошо смаковать со свежим хлебом и гренками, пишет Pixel.

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Необходимые ингредиенты:

майонез – 250 г;

йогурт – 150 г;

маринованные огурцы – 250 г;

маринованные шампиньоны – 150 г;

вареные яйца – 2 штуки;

красный лук – 40 г;

горчица – 1 ст. кровати;

сок лимона – 1 ст. кровати;

сахар – 1 ч. ложка;

соль, черный перец (молотый).

Способ приготовления:

1. Очистите лук и шампиньоны, нарежьте на мелкие кубики. Маринованные огурцы также нужно мелко нашинковать.

2. Из отварных яиц следует отделить белок и желток. Белок порежьте на кубики, а желток пока отставьте в сторону.

3. Подготовленные ингредиенты следует замешать в миске. В отдельной посуде соедините майонез, йогурт, горчицу и желток, который следует перетереть. Добавьте сахар и сок лимона. Снова все перемешайте, объединив вместе с овощами. После этого поперчите и перемешайте хорошо.

4. Далее соус должен настояться в холодильнике минимум час, а лучше всего – 2-3 часа. За это время ароматы смешаются и соус приобретет оригинальный вкус.

5. Перед подачей соус нужно посыпать мелко рубленой зеленью. Это может быть укроп, петрушка, зеленый лук.

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