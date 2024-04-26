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Сливочный шашлык из филе бедра курицы: фирменный рецепт
Привет, какая Пасха, без шашлыка?
Все верно, я должен поделиться с вами рецептом своего фирменного сливочного шашлыка из филе бедра курицы.
Все максимально просто, так как нам нужно только подчеркнуть сливочность нашей курочки.
Для маринования шашлыка вам необходимо:
2 кг мясо бедра без кости
100 мл сливки 20%
50 мл сметана 20%
50 мл масло растительное
20 гр лук зеленый
10 гр соль
2 гр перец чили (если любите острое, то добавьте больше)
20 гр петрушки измельченный в блендере вместе со всеми ингредиентами и добавьте к курице, хорошо перемешайте и оставьте на 2-3 часа в холодильнике или лучше на ночь.
Нанизывайте на шампур или выложите на решетку и жарьте до красивой корочки!
Приятного аппетита, готовьте с любовью!