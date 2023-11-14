Слизни больше не навредят: пять эффективных 'домашних средств'

Слизни – это вредители, которые могут нанести значительный вред вашему саду. Они могут съесть не только листья, цветы и плоды и распространять болезни, но и добраться до корней растений.

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Если вы боретесь со слизнями и улитками, есть несколько эффективных "домашних средств", которые вы можете попробовать.

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Кофейная гуща

Кофейная гуща – это естественный репеллент, который может помочь отпугнуть слизней. Просто рассыпьте кофейную гущу вокруг растений, которые вы хотите защитить. Улитки не любят запаха кофе и, скорее всего, будут избегать растений, где он есть.

Корица

Корица – еще один эффективный репеллент от слизней и улиток. Ею либо посыпают почву вокруг растений, либо заваривают ложку корицы на литр кипятка, и когда заварка остынет, поливают растения. Этот метод не будет действовать, если на улице дождливая погода.

Уксус

Уксус – это еще один эффективный способ отпугнуть слизней. Просто смешайте 100 мл уксуса и ведро воды и нанесите раствор вокруг растений. Улитки не любят запаха уксуса. Однако следует быть осторожными, поскольку этот способ отпугивания улиток может быть опасен для растений.

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Соль

Для слизней это естественный яд. Просто посыпьте соль вокруг растений. Вместо соли можно использовать молотый перец или сухую горчицу.

Яичная скорлупа

Это естественный репеллент, который отпугивает слизней. Просто рассыпьте измельченную яичную скорлупу вокруг растений. Слизни не могут ползать по колючей скорлупе, поскольку она их ранит.

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