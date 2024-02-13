Слизни будут убегать из вашего сада: что высадить возле кустов и деревьев весной

Весной, когда природа просыпается после зимы, слизни также становятся активными. Эти моллюски могут нанести значительный вред вашему саду, объедая листья и плоды.

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Существует много способов борьбы со слизнями, но химические методы не всегда безопасны для окружающей среды и полезных насекомых. К счастью, есть много натуральных способов отпугнуть вредителей от вашего сада, пишет Zones Landscaping.

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Вот несколько растений, которые вы можете посадить у кустов и деревьев, чтобы избавиться от слизней:

Горчица: улитки и слизни не переносят запах горчицы. Посадите горчицу по периметру вашего сада или между рядами овощей.

Чеснок: имеет сильный запах, отпугивающий слизней. Посадите чеснок у кустов и деревьев, которые вы хотите защитить.

Лаванда: не только красивый цветок, но и эффективный репеллент для слизней. Высаживайте лаванду по краям клумб и в междурядьях.

Петрушка: отпугивает слизней. Ее можно сажать у овощей, фруктов и ягод.

Мята: имеет приятный запах для людей, но неприятный для слизней. Посадите мяты у садовых дорожек и в местах, где часто собираются слизни.

Пижма: дикорастущее растение, которое имеет сильный запах, отпугивающий слизней. Вы можете посадить пижму по периметру вашего сада.

Кроме высадки этих растений, вы также можете использовать другие натуральные методы борьбы со слизнями:

Рассыпьте золу вокруг кустов и деревьев. Слизни не любят ползать по ней.

Измельчите скорлупу яиц и рассыпьте ее по грядкам. Острые края скорлупы повредят слизням.

Вкопайте в землю небольшие емкости с пивом. Слизни залезут в пиво и утонут.

Важно помнить, что борьба со слизнями требует комплексного подхода. Используйте разные методы, чтобы избавиться от этих вредителей и защитить ваш сад.

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