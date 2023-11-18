Слоновую кость с изображением сфинкса, которой 2800 лет, нашли в Турции (фото)

Археологи в Турции обнаружили изысканный бивень слона в возрасте 2800 лет в месте, которое когда-то могло быть "центром власти" железного века.

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На резьбе из слоновой кости изображен мифический сфинкс – человеческая голова на теле крылатого льва – а также изображение настоящего льва и двух высоких растений, которые могут символизировать мифическое "дерево жизни".

Хотя произведение искусства датируется железным веком, его нашли в археологическом слое над гораздо старшим городом – заброшенной хеттской столицей бронзового века Хаттуса, пишет Информационный бюллетень Live Science.

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По словам Андреаса Шахнера, археолога из Немецкого археологического института, руководившего раскопками в Хаттусе с 2006 года, артефакт показывает, что поселение железного века на этом месте было важным местом, хотя оно было основано после того, как хетты покинули город примерно в 1200. до н.э., во время того, что известно как крах поздних бронзовых суток.

"Можно сказать, что это место уже не было маленьким городом, а более важным местом, возможно, центром власти", – сказал Шахнер.

Артефакт длиной около 30 сантиметров и 10 см в ширину, и Шахнер сказал, что он мог быть частью мебели.

"Вероятно, его добавили как украшение к деревянной коробке или деревянной мебели в свое время", – сказал он агентству. "Работа разбита на правую и левую сторону, а верхняя и нижняя стороны в нашем первоначальном виде. Поэтому можно догадаться, что она была длиннее".

Ученый объяснил, что этот объект был уникальным среди находок в поселении железного века, построенном на заброшенном месте Хаттуса, которое сейчас находится рядом с турецкой деревней Богазкёй (также пишется Богазкале), примерно в 145 километрах к востоку от Анкары.

Он добавил, что символы, вырезанные на фрагменте, могут установить связь между поселением и другими современными культурами.

После завершения научных исследований резьба из слоновой кости она будет выставлена в музее.

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