Слоны устраивают похороны для своих мертвых малышей и оплакивают их – ученые (фото)

Новое исследование показало, что азиатские слоны демонстрируют сложное поведение горя, похожее на человеческое, когда теряют своих детенышей.

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Исследователи наблюдали за пятью случаями захоронения телят в регионе Бенгалии в Индии. В каждом случае стадо переносило мертвого теленка за туловище или ноги, блуждая с ним, пока не находило "правильное" место - оросительные каналы на чайных плантациях, подальше от людей. Там телят хоронили на спине с приподнятыми ногами, пишет IFLSCIENCE.

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Считается, что это групповые усилия. Исследователи также заметили, как другие члены стада помогали выровнять почву вблизи туши мертвых малышей.

По словам очевидцев, в одном случае стадо слонов стояло вокруг места захоронения и издавало "громкие вокализации", включая трубы и рев. После похорон стадо ушло с места и больше не возвращалось.

Это исследование свидетельствует, что азиатские слоны имеют сложные социальные связи и глубоко переживают потерю.

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