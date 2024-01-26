'Смертельный салат', который ел каждый из вас: действительно ли он опасен

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Много ли Ваших знакомых умерло от того, что ели салат из огурцов и помидоров? Ни одного? Удивительно, потому что оказывается, что все эти годы мы ели "смертельно опасный" салат!

К счастью, все выжили

Каждый год журналисты меня спрашивают о пользе тех или иных овощей.

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ОГІРКИ

Огірки корисні. Особливо із шкіркою, бо майже всі найцінніші складові (вітаміни, мінерали і "сполука молодості" кукурбітацин зібралися саме в шкірці і відразу під нею. В тому, що під шкіркою, це майже все -- вода, багато калію і трошки клітковини.

Калорій мало так, що смішно називати -- можете сміливо відро огірків ум"яти і не набрати зайвого (правда, "слабітєльний" ефект може надовго закарбувати огіркову дієту. в пам'яті)

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А ОГІРКИ З ПОМІДОРАМИ?

Так от. Останніми роками майже завжди запитують, чи можна огірки поєднувати із помідорами? Я спочатку дивувалась -- чому ні?, а коли погуглила, то прозріла: виявляється, що це може бути смертельно небезпечним!

Цю "сенсацію" перепощують і поширюють журналісти і блогери, і навіть повторюють деякі лікарі.

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Пояснюють цю "несумісніть" тим, що в огірках є фермент аскорбіназа, а у помідорах – аскорбінова_кислота (вітамін С), який ця аскорбіназа нищить і ми їмо чортішо, а не салат. Ніякої користі, лише небезпека.

А ЯК НАСПРАВДІ?

А насправді ферменту аскорбінази дуже мало в огірках, а в помідорах -- мало вітаміну С:)

Крім того, природній вітамін С завжди захищений від руйнування біофлавоноїдами, а у помідорах їх багато.

І тоді, коли прожована суміш огірків та помідорів потрапить у шлунок, аскорбінази там залишаться сліди, та і ті будуть інактивовані шлунковим соком.

Крім того, додавання бальзамічного оцту або лимонного соку ще більше зменшує активність аскорбінази.

Тому продовжуйте їсти огірки з помідорами, додавайте до них багато зелені, особливо петрушки, а також -- ибулі і часнику.

Мало того, що виживете, ще й можете прожити довше, якщо такі салати будуть щодня у Вашому раціоні.

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