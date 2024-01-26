"Смертельный салат", который ел каждый из вас: действительно ли он опасен
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Много ли Ваших знакомых умерло от того, что ели салат из огурцов и помидоров? Ни одного? Удивительно, потому что оказывается, что все эти годы мы ели "смертельно опасный" салат!
К счастью, все выжили
Каждый год журналисты меня спрашивают о пользе тех или иных овощей.
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ОГІРКИ
Огірки корисні. Особливо із шкіркою, бо майже всі найцінніші складові (вітаміни, мінерали і "сполука молодості" кукурбітацин зібралися саме в шкірці і відразу під нею. В тому, що під шкіркою, це майже все -- вода, багато калію і трошки клітковини.
Калорій мало так, що смішно називати -- можете сміливо відро огірків ум"яти і не набрати зайвого (правда, "слабітєльний" ефект може надовго закарбувати огіркову дієту. в пам'яті)
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А ОГІРКИ З ПОМІДОРАМИ?
Так от. Останніми роками майже завжди запитують, чи можна огірки поєднувати із помідорами? Я спочатку дивувалась -- чому ні?, а коли погуглила, то прозріла: виявляється, що це може бути смертельно небезпечним!
Цю "сенсацію" перепощують і поширюють журналісти і блогери, і навіть повторюють деякі лікарі.
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Пояснюють цю "несумісніть" тим, що в огірках є фермент аскорбіназа, а у помідорах – аскорбінова_кислота (вітамін С), який ця аскорбіназа нищить і ми їмо чортішо, а не салат. Ніякої користі, лише небезпека.
А ЯК НАСПРАВДІ?
А насправді ферменту аскорбінази дуже мало в огірках, а в помідорах -- мало вітаміну С:)
Крім того, природній вітамін С завжди захищений від руйнування біофлавоноїдами, а у помідорах їх багато.
І тоді, коли прожована суміш огірків та помідорів потрапить у шлунок, аскорбінази там залишаться сліди, та і ті будуть інактивовані шлунковим соком.
Крім того, додавання бальзамічного оцту або лимонного соку ще більше зменшує активність аскорбінази.
Тому продовжуйте їсти огірки з помідорами, додавайте до них багато зелені, особливо петрушки, а також -- ибулі і часнику.
Мало того, що виживете, ще й можете прожити довше, якщо такі салати будуть щодня у Вашому раціоні.