Смешать и запечь: Как приготовить самый нежный кекс, который обожают дети

Кто может устоять перед ароматной, рыхлой и нежной шоколадной выпечкой? Благодаря этому простому рецепту вы сможете приготовить отличный кекс, который не оставит равнодушным никого.

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Попробуйте этот простой и вкусный рецепт с сайта "Одна минута" и обрадуйте себя и своих близких домашней шоколадной выпечкой.

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная (просеянная) – 150 г

Сахар – 200 г

Кефир – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Какао-порошок – 2 ст. ложки

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч. ложки

Растительное масло – 2 ст. ложки

Ванильный экстракт – 5 капель

Для глазури:

Сметана – 2 ст. ложки

Сахар – 2 ст. ложки

Какао-порошок – 2 ст. ложки

Сливочное масло – 30 г

Форма: 23х12 см, высота бортика 8 см.

Приготовление:

Тесто: В глубокой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок и разрыхлитель. С помощью венчика перемешайте сухие ингредиенты до однородности. В отдельной миске соедините кефир, яйцо, растительное масло, ванильный экстракт (или щепотку ванильного сахара) и смешайте венчиком до однородной консистенции. Перелейте массу в миску с сухими продуктами и хорошо перемешайте венчиком (миксер не требуется). Застелите форму для выпечки пергаментом. Переложите тесто в подготовленную форму и распределите равномерно кухонной лопаткой. Если у вас силиконовая форма, выстилать пергаментом не нужно. Отправьте кекс в разогретую до 170°C духовку на 50-60 минут (точное время выпечки зависит от особенностей духовки). Глазурь: В небольшой кастрюле с толстым дном объедините сметану, сахар, какао-порошок и сливочное масло. Перемешайте все ингредиенты лопаткой. Поставьте будущую глазурь на плиту, прогрейте и доведите до закипания. Постоянно помешивайте, чтобы глазурь не подгорела. Пусть оставьте в течение 1 минуты и заберите из огня. Переложите охлажденный кекс на тарелку и полейте горячей глазурью. Оставьте кекс в холодильнике на несколько часов для застывания глазури.

Советы:

Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить в тесто 2-3 столовых ложки тертого шоколада.

Вместо ванильного экстракта можно использовать ванильный сахар или цедру апельсина.

Готовый кекс можно украсить орехами, сухофруктами или кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

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