Смешать и запечь: Как приготовить самый нежный кекс, который обожают дети
Кто может устоять перед ароматной, рыхлой и нежной шоколадной выпечкой? Благодаря этому простому рецепту вы сможете приготовить отличный кекс, который не оставит равнодушным никого.
Попробуйте этот простой и вкусный рецепт с сайта "Одна минута" и обрадуйте себя и своих близких домашней шоколадной выпечкой.
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Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная (просеянная) – 150 г
- Сахар – 200 г
- Кефир – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Какао-порошок – 2 ст. ложки
- Разрыхлитель для теста – 1,5 ч. ложки
- Растительное масло – 2 ст. ложки
- Ванильный экстракт – 5 капель
Для глазури:
- Сметана – 2 ст. ложки
- Сахар – 2 ст. ложки
- Какао-порошок – 2 ст. ложки
- Сливочное масло – 30 г
Форма: 23х12 см, высота бортика 8 см.
Приготовление:
- Тесто: В глубокой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок и разрыхлитель. С помощью венчика перемешайте сухие ингредиенты до однородности.
- В отдельной миске соедините кефир, яйцо, растительное масло, ванильный экстракт (или щепотку ванильного сахара) и смешайте венчиком до однородной консистенции. Перелейте массу в миску с сухими продуктами и хорошо перемешайте венчиком (миксер не требуется).
- Застелите форму для выпечки пергаментом.
- Переложите тесто в подготовленную форму и распределите равномерно кухонной лопаткой.
- Если у вас силиконовая форма, выстилать пергаментом не нужно.
- Отправьте кекс в разогретую до 170°C духовку на 50-60 минут (точное время выпечки зависит от особенностей духовки).
- Глазурь: В небольшой кастрюле с толстым дном объедините сметану, сахар, какао-порошок и сливочное масло. Перемешайте все ингредиенты лопаткой.
- Поставьте будущую глазурь на плиту, прогрейте и доведите до закипания. Постоянно помешивайте, чтобы глазурь не подгорела. Пусть оставьте в течение 1 минуты и заберите из огня.
- Переложите охлажденный кекс на тарелку и полейте горячей глазурью.
- Оставьте кекс в холодильнике на несколько часов для застывания глазури.
Советы:
- Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить в тесто 2-3 столовых ложки тертого шоколада.
- Вместо ванильного экстракта можно использовать ванильный сахар или цедру апельсина.
- Готовый кекс можно украсить орехами, сухофруктами или кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!
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