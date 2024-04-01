Смородине для богатого урожая нужен мед: лайфхак от опытных огородников

Черная смородина – это не только вкусная, но очень полезная ягода. Ее выращивают на многих дачных участках. Чтобы получить богатый урожай смородины, важно правильно за ней ухаживать.

Видео дня

Специалисты дали советы, как и чем подкармливать кусты смородины, чтобы иметь хорошие урожаи ягод и как обеспечить активный рост растения.

Читайте также: Увядшие гортензии "вернутся к жизни" благодаря трем простым шагам: советы садоводов

Важны для смородины своевременные подкормки, которые проводятся четыре раза в сезон. Первая подкормка проводится ранней весной, как только распустились почки. Для этого используется 2 столовых ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

Вторая подкормка проводится в середине июня. Для этого используется 1 столовая ложка мочевины, 1,5 столовой ложки суперфосфата и 0,5 столовой ложки сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

Третья подпитка проводится в конце сентября – начале октября. Для этого используется 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.

Последняя подкормка проводится в конце октября. Под куст вносится 0,5 ведра перепревшего перегноя.

Обрезка смородины:

Важно регулярно обрезать смородину. Больше плодов у черной смородины созревает на двухлетних и трехлетних побегах. Старые побеги дают меньше ягод. Поэтому растения нужно формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставались 3-4 однолетних побега. А все побеги старше 6 лет нужно вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья.

Для чего смородине мед

Смородину опыляют пчелами. Для того чтобы улучшить опыление, можно опрыскивать кусты медовым раствором (столовую ложку меда растворить в литре воды) во время цветения.

Следуя этим несложным советам, вы сможете получить богатый урожай вкусной и полезной черной смородины.

Напомним, садоводы посоветовали, как нужно ухаживать за малиной, чтобы она лучше плодила и не болела.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!