Смотрите с друзьями: на какие комедии стоит потратить время

Летние вечера – идеальное время, чтобы собрать друзей, посмеяться и создать незабываемые воспоминания. А что может быть лучше для этого, чем просмотр веселой комедии?

Кино 24 подготовило для вас подборку высокорейтинговых комедий, которые не позволят вам загрустить:

"Мошенники"

В этой комедии вы познакомитесь с двумя экстравагантными мошенниками – любительницей и профи. Их пути пересекаются и решают объединить свои таланты, чтобы провернуть грандиозное мошенничество. Различные методы работы, амбиции и цели героинь делают их сотрудничество не только эффективным, но и невероятно смешным.

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"Семья за минуту"

Пит и Эмили, супруги, недавно переехавшие в просторный дом, решают усыновить ребенка. На ярмарке сирот они находят 15-летнюю Лиззи, но оказывается, что она имеет младшего брата и сестру. Не желая разводить детей, Пит и Эмили решают взять к себе всех троих. Их жизнь кардинально меняется, ведь воспитание троих детей – это самый настоящий вызов, исполненный смешных ситуаций, трогательных моментов и искренней любви.

"Плюс один"

Бен и Элис – друзья, не имеющие пар. Лето в разгаре, а это значит, что их ждет целый марафон свадеб, куда их приглашают вместе. Решая не ходить одинокими, они по очереди ищут "плюс один" на каждый праздник. Этот квест становится для них источником смешных и неожиданных похождений, а также заставляет их задуматься над своими отношениями и чувствами друг к другу.

Эти комедии подарят вам отличное настроение, заряд смеха и позитива, а также станут прекрасной основой для веселых вечеров с друзьями.

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