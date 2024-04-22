Снег, грозы, заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

В течение нынешней недели в Украине ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, колебаниями атмосферного давления, заморозками и порывистым ветром.

Метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что в южных и восточных регионах сохранится преимущественно аномально теплая погода. А вот на западные и северные области распространятся холодные воздушные массы, здесь будет меньше солнечных дней.

Ночью на правобережье ожидаются заморозки. Дожди в отдельные дни будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

Вас также заинтересует: Секреты садоводов: как сохранить растения здоровыми, несмотря на весенние заморозки.

Какая будет погода в Украине до конца апреля:

22 апреля (понедельник):

Ночью в северной части страны, утром и днем в западных, южных и центральных областях пройдут дожди, по крайней мере местами с мокрым снегом. В восточных областях преимущественно без осадков.

Ветер ночью и утром юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, восточных и северных областях, порывы, 15 – 20 м/с; днем переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8°C, в западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3°C; днем +13...+18°C, в западных областях +8...+13°C.

Прогноз погоды на 22 апреля. Источник: facebook.com/UkrHMC

23 апреля (вторник):

В центральных, северных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. В западной и южной части без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 °C, днем +14…+19 °C. В западных областях ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до 0…-5 °C, днем +11…+16 °C.

24 апреля (среда):

В западных областях днем также на севере страны ожидаются дожди, иногда значительные, отдельные грозы. В остальных регионах Украины без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +17…+22 °C, в Крыму до +26 °C, в западных областях +8…+13 °C.

25 апреля (четверг):

В восточных и западных областях ожидаются дожди, в остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +15…+21 °C; в южных, центральных и восточных областях ночью +9…+14 °C, днем +20…+25 °C.

26 апреля (пятница):

На большей части территории страны пройдут дожди, иногда с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на Правобережье +3...+8 °C, на Левобережье +10...+15 °C.

27 апреля (суббота):

Дожди пройдут ночью в северных областях, а днем местами в западных. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируется минус трех градусов. Днем значительно потеплеет – до 21 градуса.

28 апреля (воскресенье):

Осадки прекратятся по всей территории Украины. Однако возможен порывистый ветер, 15-20 м/с. Ночью температура будет от плюс 6 до 11 градусов, а днем столбики термометров покажут от 17 до 23. В Крыму почти жара – ожидается до плюс 27 градусов.

Ранее учёные объяснили, почему изменения в погоде влияют на самочувствие людей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!