Снимает воспалительные процессы и замедляет старение: названа самая полезная бюджетная рыба

По утверждению медицинских специалистов существует немало продуктов питания, способных замедлить процессы старения в организме человека. Среди них - рыба, обитающая в холодных водах, а именно скумбрия и сельдь.

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Они богаты жирными кислотами омега-3, которые противодействуют свободным радикалам, вызывающим хронические воспалительные процессы в теле. Рассмотрим подробнее, чем полезны эти морские деликатесы для нашего здоровья. Об этом пишет ТСН.

Ценность скумбрии

Это жирная рыба, кроме полиненасыщенных жирных кислот, содержит также белок и важные аминокислоты, которые не синтезируются организмом и поступают только с пищей. Скумбрия богата селеном, калием, магнием, фосфором, витаминами групп В, D и А.

Она способствует надлежащей работе сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина, регулирует АД путем расширения и укрепления сосудов. Таким образом, эта рыба способна предупреждать атеросклероз и другие сердечные болезни.

Регулярное употребление скумбрии (дважды в неделю) укрепляет иммунитет благодаря селену и витамину D. Селен также укрепляет эритроциты, защищая от свободных радикалов, и налаживает функционирование щитовидной железы.

Благодаря фосфору, магнию и калию скумбрия укрепляет костную ткань и зубы, предотвращая деминерализацию костей и поддерживая натрий-калиевый баланс. Витамин D отвечает за усвоение кальция и фосфора, снижает риски аутоиммунных заболеваний, диабета II типа и метаболических расстройств.

Скумбрия богата цинком и витамином А, что улучшает состояние кожи, волос и ногтей. А витамины группы В способствуют правильной работе нервной системы, улучшая память, концентрацию, защищая от стресса и бессонницы.

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Ценность сельди

Сельдь – рыба средней жирности, богатая белок, жирные кислоты, витамины группы В, железо, фтор, кальций и фосфор. Она также содержит большое количество витамина D, полезного для почек и костей.

Жирные кислоты омега-3, присутствующие в рыбе в большом количестве, предотвращают заболевания сердца, мозга и сосудов. Они активизируют умственную деятельность, улучшая работу мозга и защищают организм от преждевременного старения. Сельдь чрезвычайно полезна для беременных женщин.

Эта рыба содержит достаточное количество жиров, которые регулируют уровень холестерина в крови и снижают риск диабета II типа. Антиоксиданты в ее составе ингибируют воспалительные процессы, предупреждая рак, а также укрепляют иммунитет.

Напомним, мы уже писали, какая рыба снижает риск развития рака.

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