Снижает давление и успокаивает нервы: топ-8 полезных свойств мятного чая

Эксперты в области питания постоянно подчеркивают полезность мяты для здоровья. Например, мятный чай не только приятен по вкусу, но также способствует релаксации и облегчает засыпание. Он является отличным средством для улучшения сна.

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Об этом пишет Радиотрек.

Мята также известна своей способностью снижать АД и расширять кровеносные сосуды, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

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Мятный чай особенно эффективен при раздражении кишечника и желудка в условиях стресса, помогая преодолеть спазмы и снизить тошноту. Он также решает проблему сухости во рту.

Мята также обладает превосходным желчегонным эффектом, помогая улучшить процесс пищеварения.

Напомним, мы уже писали, почему стоит регулярно есть финики.

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