Снижает холестерин и помогает от бессонницы: почему следует начать употреблять бергамот.
Бергамот – это цитрусовый фрукт, родом из Южной Италии, который на протяжении веков использовался за свои лечебные свойства. Современные исследования подтверждают, что бергамот обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут оказывать положительное влияние на уровень холестерина.
Об этом пишет "Факты".
Клинические исследования показали, что бергамот в разных формах может снижать общий уровень холестерина и уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) при пероральном применении.
Содержащиеся в бергамоте полифенолы влияют на специфические ферменты, связанные с метаболизмом холестерина.
Применение бергамота может привести к:
- Снижение общего холестерина – до 31%.
- Снижение уровня холестерина ЛПНП – до 41%.
- Снижение уровня триглицеридов – до 39%.
Такие результаты можно зафиксировать уже через несколько недель употребления добавок с бергамотом. Однако время, необходимое для того, чтобы бергамот или его экстракты снизили уровень холестерина, может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей.
Важно отметить, что у некоторых людей бергамот может провоцировать аллергические реакции. Поэтому перед его употреблением рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом.
Помимо снижения холестерина, бергамот также имеет:
- Противовоспалительные свойства.
- Антиоксидантные свойства.
- Способность улучшать пищеварение.
- Способность укреплять иммунитет.
Бергамот может использоваться:
- В свежайшем виде.
- В виде сока.
- В виде чая.
- В виде добавок.
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Употребление бергамота может быть полезным для людей с:
- Высокий уровень холестерина.
- Воспалительными заболеваниями.
- Ослабленным иммунитетом.
- Проблемами с пищеварением.
Перед употреблением бергамота рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом.
Помните:
- Бергамот – это не панацея, но он может быть полезным дополнением к вашему рациону питания.
- Здоровый образ жизни – это ключ к поддержанию оптимального уровня холестерина.
- Регулярно консультируйтесь с лечащим врачом, чтобы следить за своим здоровьем.
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