Снижает холестерин и помогает от бессонницы: почему следует начать употреблять бергамот.

Бергамот – это цитрусовый фрукт, родом из Южной Италии, который на протяжении веков использовался за свои лечебные свойства. Современные исследования подтверждают, что бергамот обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут оказывать положительное влияние на уровень холестерина.

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Об этом пишет "Факты".

Клинические исследования показали, что бергамот в разных формах может снижать общий уровень холестерина и уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) при пероральном применении.

Содержащиеся в бергамоте полифенолы влияют на специфические ферменты, связанные с метаболизмом холестерина.

Применение бергамота может привести к:

Снижение общего холестерина – до 31%.

Снижение уровня холестерина ЛПНП – до 41%.

Снижение уровня триглицеридов – до 39%.

Такие результаты можно зафиксировать уже через несколько недель употребления добавок с бергамотом. Однако время, необходимое для того, чтобы бергамот или его экстракты снизили уровень холестерина, может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей.

Важно отметить, что у некоторых людей бергамот может провоцировать аллергические реакции. Поэтому перед его употреблением рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом.

Помимо снижения холестерина, бергамот также имеет:

Противовоспалительные свойства.

Антиоксидантные свойства.

Способность улучшать пищеварение.

Способность укреплять иммунитет.

Бергамот может использоваться:

В свежайшем виде.

В виде сока.

В виде чая.

В виде добавок.

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Употребление бергамота может быть полезным для людей с:

Высокий уровень холестерина.

Воспалительными заболеваниями.

Ослабленным иммунитетом.

Проблемами с пищеварением.

Перед употреблением бергамота рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом.

Помните:

Бергамот – это не панацея, но он может быть полезным дополнением к вашему рациону питания.

Здоровый образ жизни – это ключ к поддержанию оптимального уровня холестерина.

Регулярно консультируйтесь с лечащим врачом, чтобы следить за своим здоровьем.

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