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Снижает холестерин и помогает от бессонницы: почему следует начать употреблять бергамот.

Цихоцкая Мария

Снижает холестерин и помогает от бессонницы: почему следует начать употреблять бергамот.

Бергамот – это цитрусовый фрукт, родом из Южной Италии, который на протяжении веков использовался за свои лечебные свойства. Современные исследования подтверждают, что бергамот обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут оказывать положительное влияние на уровень холестерина.

Об этом пишет "Факты".

Клинические исследования показали, что бергамот в разных формах может снижать общий уровень холестерина и уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) при пероральном применении.

Содержащиеся в бергамоте полифенолы влияют на специфические ферменты, связанные с метаболизмом холестерина.

Применение бергамота может привести к:

  • Снижение общего холестерина – до 31%.
  • Снижение уровня холестерина ЛПНП – до 41%.
  • Снижение уровня триглицеридов – до 39%.

Такие результаты можно зафиксировать уже через несколько недель употребления добавок с бергамотом. Однако время, необходимое для того, чтобы бергамот или его экстракты снизили уровень холестерина, может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей.

Важно отметить, что у некоторых людей бергамот может провоцировать аллергические реакции. Поэтому перед его употреблением рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом.

 

Помимо снижения холестерина, бергамот также имеет:

  • Противовоспалительные свойства.
  • Антиоксидантные свойства.
  • Способность улучшать пищеварение.
  • Способность укреплять иммунитет.

Бергамот может использоваться:

  • В свежайшем виде.
  • В виде сока.
  • В виде чая.
  • В виде добавок.

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Употребление бергамота может быть полезным для людей с:

  • Высокий уровень холестерина.
  • Воспалительными заболеваниями.
  • Ослабленным иммунитетом.
  • Проблемами с пищеварением.

Перед употреблением бергамота рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом.

Помните:

  • Бергамот – это не панацея, но он может быть полезным дополнением к вашему рациону питания.
  • Здоровый образ жизни – это ключ к поддержанию оптимального уровня холестерина.
  • Регулярно консультируйтесь с лечащим врачом, чтобы следить за своим здоровьем.

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