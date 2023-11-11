Снижает уровень холестерина и улучшает состояние сердца: какую кашу следует включить в рацион

Мы часто слышим о преимуществах каш. Даже если вы не поклонник этого вида пищи, существуют крупы, которые важно включить в ваш рацион. Один из примеров – кукурузная каша, положительно влияющая на все системы организма. Можно употреблять ее на завтрак несколько раз в неделю и вы заметите значительное улучшение своего самочувствия, сообщает Ukr.Media.

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Кукурузная крупа содержит фитостеролы, помогающие снизить уровень холестерина в крови и, таким образом, улучшающие работу сердца. Кроме того, калий и магний, содержащиеся в этой каше, оказывают положительное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск серьезных заболеваний.

Желтый цвет кукурузы свидетельствует о наличии бета-каротина, предшественника витамина A. Этот элемент необходим для поддержания иммунитета, здоровой слизистой оболочки и зрения в условиях плохого освещения.

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