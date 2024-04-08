Снижает уровень плохого холестерина и риск образования тромбов: почему следует регулярно пить томатный сок

Томатный сок – это не просто вкусный напиток, но и настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые делают его незаменимым для вашего здоровья и красоты. Сок томатов богат витаминами A, C, B6, PP, K, а также магнием, калием, фосфором и другими полезными веществами. Красный цвет томатов обусловлен ликопеном – мощным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами. Об этом пишет Радиотрек.

Чем же полезен томатный сок?

Витамины и минералы: Сок томатов богат витаминами A, C, B6, PP, K, а также магнием, калием, фосфором и другими полезными веществами, необходимыми для правильного функционирования организма.

Сок томатов богат витаминами A, C, B6, PP, K, а также магнием, калием, фосфором и другими полезными веществами, необходимыми для правильного функционирования организма. Ликопен: Красный цвет томатов обусловлен ликопеном – мощным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами, замедляет старение и значительно снижает риск развития рака.

Красный цвет томатов обусловлен ликопеном – мощным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами, замедляет старение и значительно снижает риск развития рака. Здоровье сердца: Томатный сок способствует снижению уровня "плохого" холестерина, риску образования тромбов, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Пищеварение: Сок томатов стимулирует выработку желудочного сока, улучшает пищеварение и перистальтику кишечника.

Сок томатов стимулирует выработку желудочного сока, улучшает пищеварение и перистальтику кишечника. Настроение: Томаты способствуют выработке серотонина – гормона радости, поэтому употребление томатного сока может помочь улучшить настроение и снять стресс.

Томаты способствуют выработке серотонина – гормона радости, поэтому употребление томатного сока может помочь улучшить настроение и снять стресс. Диабет и беременность: Томатный сок рекомендован людям с диабетом и беременным благодаря низкому гликемическому индексу и богатому составу.

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Как употреблять томатный сок?

Не рекомендуется употреблять более двух стаканов томатного сока в день .

Лучше всего пить сок за 30 минут до еды или через 1-2 часа после еды.

еды. Томатный сок может быть противопоказан людям с язвой желудка, гастритом с повышенной кислотностью, панкреатитом.

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