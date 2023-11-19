Снижает уровень сахара в крови: какой овощ следует регулярно употреблять
Брокколи известна своими полезными свойствами для здоровья. Она содержит много питательных веществ, способствующих здоровью сердца и мозга. Этот овощ содержит витамины A, C, K, фолаты, клетчатку и калий, необходимые для нормального функционирования организма. Кроме того, он стабилизирует уровень сахара в крови.
Об этом сообщает Eating Well.
Польза брокколи
Богатая клетчаткой
Брокколи, как овощ без крахмала, становится важным элементом в сбалансированном рационе. По данным Министерства сельского хозяйства США, она содержит менее 6 граммов углеводов на стакан сырой порции и около 2 г клетчатки. Это сочетание способствует минимальному влиянию уровня сахара в крови благодаря низкому содержанию углеводов и замедлению пищеварения клетчатки.
Сульфорафан
Недавние исследования показывают, что сульфорафан, присутствующий в брокколи, может способствовать снижению уровня сахара в крови и борьбе с инсулинорезистентностью и окислительным стрессом. Это было отмечено в изучении 2023 года в журнале Phytomedicine Plus.
Увлажняет организм
Брокколи помогают удерживать оптимальный уровень гидратации, что важно для тех, кто имеет повышенный уровень сахара в крови, поскольку обезвоживание может концентрировать сахар в крови. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, брокколи, содержащие 90% воды, способствуют поддержанию водного баланса.
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Доступность по цене
Свежая брокколи может храниться в холодильнике от 3 до 5 дней, представляя большое количество питательных веществ за свои деньги. Замороженные брокколи также хороший вариант, сохраняя все полезные вещества.
Универсальность приготовления
Брокколи можно приготовить разными способами – сырым, на пару, пассерованным, добавлять их к разным блюдам.
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