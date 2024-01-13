Снизят уровень тревоги и успокоят: 8 продуктов, которые следует есть, если у вас повышенная тревожность

Современный ритм жизни часто приводит к стрессу, тревоге и напряженности. Эти состояния могут отрицательно сказаться на здоровье и качестве жизни. Однако есть продукты, которые могут помочь справиться с ними.

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Об этом пишет ТСН.

Пробиотические и ферментированные продукты

Пробиотики – это полезные бактерии, обитающие в кишечнике. Они играют важную роль в поддержании микрофлоры кишечника, что в свою очередь влияет на общее состояние здоровья, включая психическое. Ферментированные продукты – это продукты, прошедшие процесс ферментации, в ходе которого бактерии расщепляют углеводы. К таким продуктам относятся:

Греческий йогурт

Квашеная капуста

Комбуча

Кимчи

Продукты с большой долей растительной клетчатки

Растительная клетчатка – важный компонент рациона, который способствует здоровью кишечника и улучшает пищеварение. Она также может помочь справиться со стрессом и тревогой. К продуктам с большой долей растительной клетчатки относятся:

Овощи

Фрукты

Ягоды

Цельные зерна

Бобовые

Продукты с высоким содержанием магния

Магний – это микроэлемент, который играет немаловажную роль во многих процессах в организме, включая регуляцию настроения. Дефицит магния может привести к стрессу, тревоге и депрессии. К продуктам с высоким содержанием магния относятся:

Жирная морская рыба

Темный шоколад

Зеленые овощи

Витамин D

Витамин D – это жирорастворимый витамин, который играет немаловажную роль в укреплении иммунитета и регуляции настроения. Дефицит витамина D может привести к стрессу, тревоге и депрессии. К продуктам с высоким содержанием витамина D относятся:

Жирная морская рыба

Молочные продукты

Яйца

Морские водоросли

Орехи

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Другие продукты, которые помогают справиться со стрессом, тревогой и напряженностью

Артишоки содержат калий, магний, витамины С и К, растительную клетчатку, способствующие защите от стресса и перенапряжению.

Яйца богаты холином – соединением, которое защищает организм от перенапряженности и активирует качественную работу мозга, а также улучшает настроение.

Мидии и устрицы содержат аминокислоту таурин, которая способствует выработке дофамина, регулирующего реакцию организма на стресс. Таурин также обладает антидепрессивной функцией. Эти моллюски также богаты витаминами группы В, цинком, медью, марганцем и селеном, которые улучшают настроение.

Петрушка богата антиоксидантами, которые помогают бороться со стрессом и тревогой.

Напомним, мы уже писали, какие продукты категорически нельзя есть, если на них появилась плесень.

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