Снизят уровень тревоги и успокоят: 8 продуктов, которые следует есть, если у вас повышенная тревожность
Современный ритм жизни часто приводит к стрессу, тревоге и напряженности. Эти состояния могут отрицательно сказаться на здоровье и качестве жизни. Однако есть продукты, которые могут помочь справиться с ними.
Об этом пишет ТСН.
Пробиотические и ферментированные продукты
Пробиотики – это полезные бактерии, обитающие в кишечнике. Они играют важную роль в поддержании микрофлоры кишечника, что в свою очередь влияет на общее состояние здоровья, включая психическое. Ферментированные продукты – это продукты, прошедшие процесс ферментации, в ходе которого бактерии расщепляют углеводы. К таким продуктам относятся:
- Греческий йогурт
- Квашеная капуста
- Комбуча
- Кимчи
Продукты с большой долей растительной клетчатки
Растительная клетчатка – важный компонент рациона, который способствует здоровью кишечника и улучшает пищеварение. Она также может помочь справиться со стрессом и тревогой. К продуктам с большой долей растительной клетчатки относятся:
- Овощи
- Фрукты
- Ягоды
- Цельные зерна
- Бобовые
Продукты с высоким содержанием магния
Магний – это микроэлемент, который играет немаловажную роль во многих процессах в организме, включая регуляцию настроения. Дефицит магния может привести к стрессу, тревоге и депрессии. К продуктам с высоким содержанием магния относятся:
- Жирная морская рыба
- Темный шоколад
- Зеленые овощи
Витамин D
Витамин D – это жирорастворимый витамин, который играет немаловажную роль в укреплении иммунитета и регуляции настроения. Дефицит витамина D может привести к стрессу, тревоге и депрессии. К продуктам с высоким содержанием витамина D относятся:
- Жирная морская рыба
- Молочные продукты
- Яйца
- Морские водоросли
- Орехи
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Другие продукты, которые помогают справиться со стрессом, тревогой и напряженностью
- Артишоки содержат калий, магний, витамины С и К, растительную клетчатку, способствующие защите от стресса и перенапряжению.
- Яйца богаты холином – соединением, которое защищает организм от перенапряженности и активирует качественную работу мозга, а также улучшает настроение.
- Мидии и устрицы содержат аминокислоту таурин, которая способствует выработке дофамина, регулирующего реакцию организма на стресс. Таурин также обладает антидепрессивной функцией. Эти моллюски также богаты витаминами группы В, цинком, медью, марганцем и селеном, которые улучшают настроение.
- Петрушка богата антиоксидантами, которые помогают бороться со стрессом и тревогой.
Напомним, мы уже писали, какие продукты категорически нельзя есть, если на них появилась плесень.
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