Сны о потере зубов: что могут означать и что предсказывают
Сны о потере зубов являются одними из самых распространенных снов. Они могут быть очень тревожными и вызывать чувство страха, беспомощности и недостатка уверенности.
Существует много разных трактовок снов о потере зубов. Некоторые считают, что они символизируют беспокойство по поводу старения и смерти. Другие считают, что они отражают чувство неуверенности или нехватки контроля над своей жизнью.
Как сообщает SantePlusMag, исследование, опубликованное в 2018 году в журнале Frontiers in Psychology, показало, что 39% опрошенных сказали, что они уже видели сон о выпадении зуба по крайней мере раз в жизни.
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Психолог и специалист по сну доктор Рубин Найман отметил, что толкование сна — это скорее оценка эмоций, которые он символизирует. "Так что это личное. Сны являются отражением жизни и действуют как зеркало", – добавил он.
Для доктора Рубина Наймана толкование сна предполагает его расшифровку, чтобы расширить психологическую осведомленность людей. По его словам, ключ заключается в интерпретации сна не из-за символов и визуальных образов, которые он представляет, а из-за высвобождаемых им эмоций.
Народные приметы и предрассудки о зубах во сне в основном связаны со здоровьем и благополучием.
- Потеря зуба – это самая распространенная примета, означающая болезнь или смерть. Если вам снится, что вы потеряли зуб, это может быть предупреждением о возможных проблемах со здоровьем, как у вас лично, так и у ваших близких.
- Белые и здоровые зубы – это знак благополучия и здоровья. Если вам снится, что у вас белые и здоровые зубы, значит вы будете здоровы и успешны.
- Черные или гнилые зубы – это знак болезни или неудачи. Если вам снится, что у вас черные или гнилые зубы, это может быть предупреждением о возможных проблемах со здоровьем или о неудачах в делах.
- Зубная боль – это также неблагоприятный знак. Если вы мечтаете, что у вас зубная боль, это может означать болезнь или неприятности.
- Выпавший сам по себе зуб может означать потерю близкого друга или родственника.
- Зуб, который вы сами выбили, может означать, что вы сами спровоцируете конфликт или ссору.
- Зуб, который вы потеряли, может означать потерю чего-нибудь важного.
- Зуб, который вы обнаружили, может означать прибыль или удачу.
Предлагаем узнать, что означают сны, в которых преследует монстр.
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