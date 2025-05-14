Собачьи поцелуи: ветеринары ответили, почему домашний любимец вас облизывает

Собаки — одни из самых искренних и преданных домашних любимцев. Каждый возврат хозяина домой они встречают с радостью: активно машут хвостом, прижимаются носом, облизывают руки или лица.

Что означает облизывание и "объятие" от собаки

По словам ветеринара доктора Джулиана Нортона из Pure Pet Food, такое поведение — это попытка установить тесный эмоциональный контакт.

"Они тычутся носом, облизывают, потому что стремятся внимания и хотят стать частью вашей эмоциональной зоны", - отметил Нортон.

Лизание – это способ проявления любви, заботы и желания понять, в каком настроении находится хозяин. Это тоже может быть попытка успокоить или поддержать человека.

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Сигнализирующий хвост собаки

Виляющий хвост — еще один способ коммуникации.

Быстрая и высокая виля — восхищение или возбуждение;

— восхищение или возбуждение; Медленное или низкое – осторожность или тревога;

– осторожность или тревога; Расслабленное виля́ние — комфорт и покой.

Собачьи "улыбки"

Иногда кажется, что собака усмехается. Это не совсем человеческая эмоция, однако такая мимика свидетельствует о положительном настроении или желании поиграть.

Наблюдая за такими нюансами в поведении, владельцы могут лучше понимать своего любимца и строить с ним более глубокую, доверительную связь.

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