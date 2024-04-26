Собака пьет много воды: в чем причина и нужно ли обращаться к ветеринару

Всем известно, что вода – это источник жизни. Для собак, как и любого живого организма, она играет жизненно важную роль. Однако, если вы заметили, что ваша собака пьет гораздо больше воды, чем обычно, это может быть тревожным сигналом. В таком случае следует обратиться к ветеринару. Об этом пишет PET.MD.

Сколько воды должна пить собака?

Норма потребления воды для собак может варьироваться в зависимости от возраста, породы, веса, уровня активности и погодных условий.

В среднем взрослая собака должна выпивать 40-70 мл воды на 1 кг веса тела в сутки.

Как определить, пьет ли ваша собака слишком много?

Чтобы отслеживать потребление воды вашей собаки, рекомендуется:

Наполнять миску свежей водой до одного уровня каждый день в одно и то же время.

Запись количества воды, которое вы добавляете в течение дня.

Измерить количество воды, остающейся в миске в конце дня.

Если вы заметили, что:

Ваша собака пьет гораздо больше воды, чем обычно (вдвое или больше нормы).

Она пьет воду даже после еды.

Жажда сопровождается другими симптомами, такими как рвота, диарея, вялость, потеря аппетита, затрудненное дыхание или кровь в моче.

Важно немедленно обратиться к ветеринару!

Почему собака может пить много воды?

Существует множество причин, почему собака может пить много воды. Некоторые из них безопасны, другие могут быть свидетельством серьезных проблем со здоровьем.

Безопасные причины:

Жара и сухая погода: В жаркую или сухую погоду собаки теряют больше жидкости из-за потоотделения, поэтому им нужно пить больше воды, чтобы компенсировать потерю.

В жаркую или сухую погоду собаки теряют больше жидкости из-за потоотделения, поэтому им нужно пить больше воды, чтобы компенсировать потерю. Соленая или сухая пища: Если собака ест пищу с высоким содержанием соли или сухого корма, ей может понадобиться больше воды, чтобы вывести соль из организма.

Повышенная физическая активность: Собаки, много бегающие, играющие или занимающиеся спортом, теряют больше жидкости через пот и им нужно пить больше воды, чтобы восстановить водный баланс.

Собаки, много бегающие, играющие или занимающиеся спортом, теряют больше жидкости через пот и им нужно пить больше воды, чтобы восстановить водный баланс. Прием лекарства: Некоторые лекарства, например мочегонные, могут вызвать жажду как побочный эффект.

Некоторые лекарства, например мочегонные, могут вызвать жажду как побочный эффект. Беременность или кормление грудью: Беременные и кормящие собаки нуждаются в большей воде, чтобы поддерживать водный баланс как для себя, так и для своих щенков.

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Возможные проблемы со здоровьем:

Сахарный диабет: Сахарный диабет – это заболевание, которое нарушает регуляцию уровня сахара в крови. Один из симптомов диабета – это полиурия (чрезмерное мочеиспускание), которая может приводить к жажде.

Сахарный диабет – это заболевание, которое нарушает регуляцию уровня сахара в крови. Один из симптомов диабета – это полиурия (чрезмерное мочеиспускание), которая может приводить к жажде. Заболевания почек Заболевания почек могут нарушать способность почек отфильтровывать воду и выводить ее из организма. Это может приводить к жажде, а также другим симптомам, таким как рвота, диарея и потеря аппетита.

Инфекции мочевыводящих путей: Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут вызвать раздражение мочевого пузыря и мочеточников, что может приводить к частым позывам к мочеиспусканию и, как следствие, к жажде.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут вызвать раздражение мочевого пузыря и мочеточников, что может приводить к частым позывам к мочеиспусканию и, как следствие, к жажде. Болезни печени Некоторые заболевания печени могут приводить к накоплению жидкости в животе, что может вызвать жажду.

Некоторые заболевания печени могут приводить к накоплению жидкости в животе, что может вызвать жажду. Проблемы со щитовидной железой: Чрезмерная выработка гормонов щитовидной железы может приводить к ускоренному метаболизму и жажде.

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