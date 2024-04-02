Собирайте урожай уже в июне: как вырастить картофель из рассады

Чтобы получить ранний урожай картофеля, используют метод проращивания клубней. Полученная таким образом картофельная рассада дает обильный урожай уже в июне.

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Метод посадки картофеля через рассаду помогает получить ранний урожай молодого картофеля. Как говорят опытные огородники, клубень картофеля с заранее пророщенными побегами дает ранние всходы и увеличение урожая на 15-20 процентов.

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Высадка картофеля методом проращивания имеет ряд плюсов:

Ранний урожай. Посадка картофеля на рассаду позволяет получить урожай раньше, чем при прямой посадке в грунт.

Выбраковка клубней. Проращивание позволяет выявить из общей массы непригодные клубни – те, которые не дали ростков или те, у которых появились слабые ростки.

Защита от вредителей. Рассаду картофеля легче защитить от вредителей, таких как колорадский жук, в течение первых недель роста.

Контроль за ростом. При посадке картофеля легче контролировать рост растений, удаляя слабые или больные экземпляры.

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Как вырастить рассаду картофеля

Используя для посадки рассаду картофеля, молодой картофель можно будет выкапывать уже в июне-июле.

Отберите здоровые и ровные клубни среднего размера. Тщательно вымойте клубни и поставьте вымачиваться в растворе марганцовки на 25-30 минут. Вместо марганцовки можно использовать раствор медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды), но клубни в этом случае не замачивают, а промывают в растворе. Вымытые и обработанные марганцовкой или медным купоросом клубни разложите в емкости для проращивания. Удобно использовать для этого пластиковые ящики с мелкими отверстиями. Выгонка рассады. Можно использовать способ выгонки на свете или во влажной среде.

Вместимости с клубнями размещают в светлом месте при температуре не ниже 18-20 градусов до появления ростков. Картофель может прорастать в течение месяца. Картофеля переслаивают влажным перегноем, торфом или опилками и оставляют на проращивание в темноте. Чем выше температура в помещении (но не выше 25 градусов), тем быстрее появятся ростки. При этом способе клубня прорастают в течение одной – трех недель, в зависимости от температуры в помещении.

Посадка картофеля на рассаду

Сажать картошку на рассаду нужно уже сейчас, а высаживать рассаду в открытую почву нужно, когда днем установится стабильная температура +15 - +18 градусов, а ночью - выше +3 - +5 градусов. При этом почва должна успеть прогреться как минимум до +6 - +10 градусов.

Дополнительные советы:

После обработки клубней раствором марганцовки или медного купороса опытные огородники советуют опудрить их золой, как отправлять на проращивание. Зола – это один из способов защиты картофеля от болезней и вредителей. Кроме того, она содержит множество полезных элементов, таких как калий, кальций, магний, железо, цинк и другие, которые могут быть полезны для роста и развития растений. Также немного золы советуют добавлять в грунт при пересадке картофельной рассады в открытый грунт. Это улучшает структуры почвы, делает ее более рыхлой и питательной.

После высадки картофельной рассады в открытый грунт ее нужно укрыть, поскольку она плохо противостоит заморозкам. Укрытие оставляют на ночь в случае заморозков.

Ранее специалисты назвали самый лучший сорт картофеля для посадки.

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