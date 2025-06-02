Собирать ведра: чем подкормить голубику для хорошего урожая

Голубика все чаще появляется на приусадебных участках украинских дачников. Вырастить крупные, сочные ягоды не так сложно, если соблюдать несколько основных правил посадки и ухода. Урожайность культуры во многом зависит от правильного выбора места и условий содержания.

Об этом пишет konkurent.ua. Для посадки голубики выбирайте хорошо освещенный участок, защищенный от ветра. Лучше всего она растет на кислых почвах. Не рекомендуется высаживать кусты в затененных местах или в низинах, где скапливается влага – это может привести к развитию грибковых заболеваний.

Как подготовить посадочную яму

Перед высадкой нужно приготовить специальный субстрат – смесь верхового торфа и речного песка в пропорции 2:1. Ему глубиной около 60 см желательно выстелить агропленкой – это поможет сохранить необходимую кислотность почвы и избежать ее смешивания с окружающей средой.

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Как выбрать и высадить саженцы

Лучше всего приживаются саженцы с закрытой корневой системой в возрасте 2–3 года. Перед посадкой корни следует замочить в воде на несколько часов, после чего аккуратно расправить. Сажайте кусты на 5 см глубже, чем они росли в контейнере. Затем уплотните землю и замульчуйте опилками или хвоей слоем до 10 см.

Расстояние между растениями должно составлять около 1,5 метра, а между рядами – до 3 метров.

Уход за голубиной

Полив – ключ к здоровому кусту: каждый нуждается в ведре воды дважды в неделю. В жаркие дни полезно также увлажнять листья – утром или вечером. В течение сезона голубику следует регулярно подкармливать минеральными удобрениями, а также защищать от вредителей и болезней.

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