Собирать ведра: чем подкормить огурцы для хорошего урожая

Чтобы получить обильный урожай сочных и хрустящих огурцов, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и вовремя их подкармливать. Агрономы с большим опытом делятся простым и действенным рецептом натурального удобрения, которое обеспечит огурцам все необходимое в течение всего летнего сезона.

Основу этой подкормки составляет обычная крапива – она является природным источником азота, необходимого для активного роста. Об этом пишет noviydoctor.

Если крапивы под рукой нет, ее можно заменить зеленой массой гороха, люцерны или даже свежескошенной газонной травой. К зеленому основанию добавляют рыбную муку – один килограмм – и полкилограмма лактобактерий из препарата Байкал ЭМ-1. Конкретно эти бактерии ускоряют процесс брожения и увеличивают питательную ценность грядущего удобрения. Для того чтобы бактериям было чем питаться, в смесь добавляют еще и килограмм патоки или обычного сахара.

Все ингредиенты помещают в пластиковую или оцинкованную, но не железную бочку. Затем доливают воду до самого верха, тщательно перемешивают, накрывают плотной крышкой и обертывают пакетом, чтобы внутри сохранялось тепло. Сосуд желательно выставить на солнце — под действием тепла процесс ферментации будет активнее.

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Через две недели удобрение уже можно использовать, но наилучшие свойства оно приобретает примерно за шесть недель. Для подкормки огурцов готовую жидкость разводят с водой в пропорции один к десяти и поливают под корень по 1,5 литра под каждый куст.

Этот натуральный настой на основе крапивы, рыбной муки и лактобактерий доступна и эффективна альтернатива магазинным средствам. Он не только стимулирует рост растений, но и улучшает качество урожая, делая огурцы особенно вкусными и хрустящими.

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