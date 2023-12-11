Сочельник 2023: история, традиции и приметы

Святая вечеря – это вечер перед Рождеством Христовым, которое с 2023 года в Украине будут праздновать 25 декабря. Сочельник принято отмечать в семейном кругу, а на стол выставлять 12 постных блюд в честь 12 апостолов.

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Рождество Христово – это религиозный праздник, отмечаемый христианами всего мира. Оно посвящено рождению Иисуса Христа, Сына Божия. По христианскому вероучению Иисус Христос является Спасителем человечества. Он родился от Пречистой Девы Марии и был послан Богом, чтобы спасти людей от грехов.

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Когда Рождество 2023 по новому церковному календарю

Рождество Христово отмечается 25 декабря по григорианскому календарю. В православных церквях, использующих юлианский календарь, Рождество отмечается 7 января. С 2023 года Украина перешла на новый церковный календарь, так что Рождество в нашей стране будет праздноваться 25 декабря.

Сочельник – это канун Рождества Христова. Он отмечается 24 декабря по григорианскому календарю и 6 января по юлианскому календарю. В этот день христиане готовятся к празднованию Рождества. Они отказываются от еды и напитков до первой звезды на небе.

Что готовят на сочельник

В Сочельник принято готовить 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. В эти блюда обычно входят:

кутья – каша из пшеницы с медом и маком;

компот из сухофруктов;

рыба;

грибы;

капуста;

вареники с вишнями или картофелем;

голубцы;

клецки;

пироги;

блины.

В Сочельник также принято колядовать – ходить по домам и петь колядки. Колядки – это рождественские песни, рассказывающие о рождении Иисуса Христа.

Сочельник – это канун Рождества Христова, который отмечается 6 января по юлианскому календарю. Этот день имеет особое значение для православных христиан, ведь он символизирует рождение Иисуса Христа.

История Сочельника и традиции

Вечером Рождества впервые начали праздновать в IV веке. Чуть позже, в V-VIII веках, были написаны священные песнопения, которые используются в рождественских богослужениях и по сей день. На Сочельник семья готовилась к вечерней трапезе. Главным блюдом была кутья. В размоченные зерна пшеницы или ячменя добавляли семена мака, подсолнечника, конопли, горчицы и орехов.

Православные христиане обязательно посещали службу в храмах, а вечером собирались всей семьей за большим столом, покрывавшим сеном или соломой, служившим напоминанием об яслях, где лежал новорожденный Иисус. Поверх застилали чистую белую скатерть, ставили свечи, икону и клали еловые ветки.

За стол садились после появления первой звезды на небе. До этого соблюдали пост – весь день ничего не ели. Перед трапезой обязательно зажигали свечи и читали молитву, в которой прославляли Христа и просили благополучие, здоровье и счастье для всех присутствующих.

К столу подавали 12 постных блюд, символизировавших 12 апостолов. Кроме угла на столе должен быть компот, постный борщ, ломанцы (лепешки, смоченные в распаренном маке с добавлением меда).

К постному борщу добавляли фасоль и сушеные грибы.

Дедушка на Рождество

На сочельник в доме под иконами ставят дидуха - украшение из пшеничного или ржаного снопа, что символизирует благосостояние и богатство. Считается, что Иисус родился на сене. На другой день рождественских праздников дедушка сжигают, а вокруг него колядуют.

Колядки

В канун Рождества молодежь собиралась крупными компаниями. Юноши и девушки одевали причудливые костюмы, раскрашивали лицо и с песнями ходили по хатам. Важным атрибутом такого театрализованного действия всегда выступала Вифлеемская звезда, изготовленная из цветной бумаги и лент.

В полночь на Сочельник проводится церковная служба. Посещать ее принято всей семьей. Дома оставляли на столе остатки кутьи для умерших. Ночью дети и подростки ходят по домам колядовать, а также навещают крестных.

Колядки – это рождественские песни, рассказывающие о рождении Иисуса Христа. Они имеют древнее происхождение и по сей день являются важной частью рождественских традиций во многих странах мира.

У славянских народов колядки поются в вечер Рождества, на Сочельник. Они носят величественный характер и прославляют рождение Спасителя. Колядки часто содержат величественные отрывки из Библии, а также пожелания хозяевам дома счастья, здоровья и благополучия.

Колядники ходили по домам и пели колядки, а хозяева дома угощали их едой и напитками.

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