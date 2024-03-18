Сочная и нежная: рецепт запеченной куриной грудки

Приготовленные в духовке куриные груди можно подавать как основное блюдо с гарниром или использовать для создания бутербродов, салатов, запеканок и других блюд, требующих приготовленного куриного мяса.

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Продолжительность запекания куриных грудинок зависит от их толщины. Мясо должно быть доведено до готовности, но не пересушено. Если есть возможность, используйте кулинарный термометр для проверки готовности: минимальная безопасная температура для курятины составляет 73°C. Об этом пишет Shuba.

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Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 180°C.

Застелите противень для выпечки фольгой и слегка смажьте ее растительным маслом.

Обсушите куриные грудины бумажными полотенцами.

Выложите половинки куриных грудинок на фольгу и слегка смажьте их оливковым маслом. Присолите, приперчите черным перцем и посыпьте луковым или чесночным порошком (если используете).

Запекайте без крышки примерно 22-28 минут, в зависимости от толщины куриных грудинок (более толстые куски требуют больше времени, тоньше готовятся быстрее). Не пересушивайте.

Перед нарезанием дайте куриным грудинкам отдохнуть около 5 минут.

Подавайте запеченную куриную грудинку как основное блюдо или используйте для других рецептов.

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