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Рецепты

Согреет холодными осенними вечерами: Как приготовить полезный травяной чай

Игорь Романько

Как сделать чай на травах

Приближающиеся холодные осенние и зимние дни часто провоцируют желание насладиться чашкой ароматного чая, чтобы согреться и создать атмосферу уюта.

На сайте bahmut.in.ua поделились коллекцией рецептов чая, которые не только дарят тепло, но и обладают большим выбором вкусов и полезных свойств. Одним из таких есть травяной чай.

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Ингредиенты:

  • Смесь травяного чая (ромашка, мята, лаванда и т.п.)
  • Вода
  • Мед (опционально)

Приготовление:

  1. Вскипятите воду и залейте смесь травяного чая в чашке.
  2. Дайте настояться в течение 5-7 минут.
  3. Процедите и наслаждайтесь травяным чаем и ароматом.
  4. Добавьте мед по желанию, лучше всего, чтобы он не размешивался в кипятке, а потреблялся вместе с чаем.

Экспериментируйте с разными травами и создавайте свой уникальный чай для холодных вечеров.

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Рецепты