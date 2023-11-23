Согреет холодными осенними вечерами: Как приготовить полезный травяной чай
Приближающиеся холодные осенние и зимние дни часто провоцируют желание насладиться чашкой ароматного чая, чтобы согреться и создать атмосферу уюта.
На сайте bahmut.in.ua поделились коллекцией рецептов чая, которые не только дарят тепло, но и обладают большим выбором вкусов и полезных свойств. Одним из таких есть травяной чай.
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Ингредиенты:
- Смесь травяного чая (ромашка, мята, лаванда и т.п.)
- Вода
- Мед (опционально)
Приготовление:
- Вскипятите воду и залейте смесь травяного чая в чашке.
- Дайте настояться в течение 5-7 минут.
- Процедите и наслаждайтесь травяным чаем и ароматом.
- Добавьте мед по желанию, лучше всего, чтобы он не размешивался в кипятке, а потреблялся вместе с чаем.
Экспериментируйте с разными травами и создавайте свой уникальный чай для холодных вечеров.
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