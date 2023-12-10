Согревающая вкуснятина: рецепт горячего шоколада с коньяком

Шоколад с коньяком по рецепту от Shuba не только согревает, но и вкуснейший. Коньяк выгодно подчеркивает вкус шоколада.

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Ингредиенты:

Коньяк – 45 мл

Сироп – 20 мл

Экстракт ванили –3 г

Горячий шоколад –150 мл

Сливки 35% –30 мл

Мускатный орех молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

Налейте коньяк в стакан, добавьте сироп, ванильный экстракт и горячий шоколад. Хорошо размешайте.

Сверху выложите взбитые сливки.

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