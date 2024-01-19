Согревающий и сытный: рецепт куриного супа с чесночным маслом

Этот суп идеально подходит для холодного зимнего вечера. Он ароматен и имеет приятную остроту.

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Его можно легко приготовить на дому, используя доступные ингредиенты. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Куриные бедра с голенью – 600 г

Круглозернистый рис – 150 г

Подсолнечное масло – 50 мл

Чеснок – 6 зубчиков

Лук – 1 шт.

Капуста кейл – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Приготовление:

Помойте и обсушите куриные бедра. Освободите их от косточек и кожи. Почистите и мелко нашинкуйте лук и чеснок. Промойте рис через мелкое сито, пока вода не станет прозрачной. Выжмите из лимона сок в отдельную мисочку. Нагрейте растительное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок и готовьте к появлению золотистого цвета. Осторожно, он быстро горит! Выключите огонь и немедленно перелейте растительное масло в небольшую миску, оставив 1 ст. л. в кастрюле. Добавьте лук к 1 ст. л. оставшегося в кастрюле чесночного масла и готовьте на среднем огне примерно 5 минут. Периодически помешивайте смесь. Влейте 8 стаканов воды, хорошо перемешайте. Добавьте рис, куриные бедра и 1 ч. л. соли. Доведите блюдо до кипения. Убавьте огонь до небольшого и тушите, не накрывая крышкой, примерно 20 минут. Переложите курицу на тарелку и дайте ей остыть. Кастрюлю оставьте на небольшом огне. Измельчите мясо двумя вилками. Отделите листья вьющейся капусты друг от друга. Тщательно промойте в холодной воде, встряхните лишнюю воду и нарежьте листья крест-накрест. Добавьте в кастрюлю капусту и измельченную курицу. Продолжайте тушить, периодически помешивая, примерно 4-5 минут. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте в суп соль и лимонный сок по вкусу. Хорошо перемешайте. Разлейте суп по тарелкам. Налейте в каждую тарелку 2-3 ч. л. чесночного масла, которое вы оставили в отдельной миске в начале приготовления, и присыпьте супчик молотым черным перцем.

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