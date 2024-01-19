rus
Українська
Рецепты

Согревающий и сытный: рецепт куриного супа с чесночным маслом

Цихоцкая Мария

Согревающий и сытный: рецепт куриного супа с чесночным маслом

Этот суп идеально подходит для холодного зимнего вечера. Он ароматен и имеет приятную остроту.

Его можно легко приготовить на дому, используя доступные ингредиенты. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • Куриные бедра с голенью – 600 г
  • Круглозернистый рис – 150 г
  • Подсолнечное масло – 50 мл
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Лук – 1 шт.
  • Капуста кейл – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Читайте также: Мармелад из тыквы : вкусный десерт, который любят дети

Приготовление:

  1. Помойте и обсушите куриные бедра. Освободите их от косточек и кожи.
  2. Почистите и мелко нашинкуйте лук и чеснок.
  3. Промойте рис через мелкое сито, пока вода не станет прозрачной.
  4. Выжмите из лимона сок в отдельную мисочку.
  5. Нагрейте растительное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок и готовьте к появлению золотистого цвета. Осторожно, он быстро горит!
  6. Выключите огонь и немедленно перелейте растительное масло в небольшую миску, оставив 1 ст. л. в кастрюле.
  7. Добавьте лук к 1 ст. л. оставшегося в кастрюле чесночного масла и готовьте на среднем огне примерно 5 минут. Периодически помешивайте смесь.
  8. Влейте 8 стаканов воды, хорошо перемешайте. Добавьте рис, куриные бедра и 1 ч. л. соли. Доведите блюдо до кипения. Убавьте огонь до небольшого и тушите, не накрывая крышкой, примерно 20 минут.
  9. Переложите курицу на тарелку и дайте ей остыть. Кастрюлю оставьте на небольшом огне.
  10. Измельчите мясо двумя вилками.
  11. Отделите листья вьющейся капусты друг от друга. Тщательно промойте в холодной воде, встряхните лишнюю воду и нарежьте листья крест-накрест.
  12. Добавьте в кастрюлю капусту и измельченную курицу. Продолжайте тушить, периодически помешивая, примерно 4-5 минут.
  13. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте в суп соль и лимонный сок по вкусу. Хорошо перемешайте.
  14. Разлейте суп по тарелкам. Налейте в каждую тарелку 2-3 ч. л. чесночного масла, которое вы оставили в отдельной миске в начале приготовления, и присыпьте супчик молотым черным перцем.

Советуем также приготовить нежное ризотто с тыквой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

РецептыРецепт