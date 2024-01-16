Сохраните нервы и здоровье животных: Какие породы собак нуждаются в особом уходе

Если вы задумываетесь о том, чтобы завести собаку, важно знать, что не все породы одинаково подходят для новичков. Некоторые породы требуют особого ухода, который может быть сложным для людей, не имеющих опыта содержания собак.

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С надлежащим уходом и обучением вы и ваша собака можете стать лучшими друзьями на всю жизнь. Об этом ветеринар Адам Кристман рассказал изданию Best Life Online.

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Ветеринары рекомендуют новичкам избегать таких пород собак:

Французские бульдоги. Эти собаки имеют ряд генетических проблем, которые могут привести к проблемам со здоровьем, таким как проблемы с дыханием, сердцем, коленями и спиной. Они также нуждаются в особом уходе за шерстью и кожей.

Чихуахуа . Эти собаки также подвержены некоторым генетическим проблемам, таким как проблемы с сердцем и глазами. Они могут быть агрессивными и тяжелыми в управлении.

. Эти собаки также подвержены некоторым генетическим проблемам, таким как проблемы с сердцем и глазами. Они могут быть агрессивными и тяжелыми в управлении. Лабрадоры-ретриверы . У этих собак много энергии и нуждаются в регулярных физических упражнениях. Они также подвержены проблемам с суставами, особенно с коленными суставами.

. У этих собак много энергии и нуждаются в регулярных физических упражнениях. Они также подвержены проблемам с суставами, особенно с коленными суставами. Немецкие доги . Эти собаки большие и требуют много пищи. Они также подвержены некоторым генетическим проблемам, таким как рак и сердечные заболевания. Им также нужно регулярно подстригать ногти.

. Эти собаки большие и требуют много пищи. Они также подвержены некоторым генетическим проблемам, таким как рак и сердечные заболевания. Им также нужно регулярно подстригать ногти. Таксы. Эти собаки могут быть агрессивными и нуждаются в регулярных физических упражнениях, чтобы избежать избыточного веса и проблем с позвоночником.

Если вы хотите завести собаку, но не имеете опыта в содержании животных, лучше обратиться к опытному заводчику или зоозащитной организации. Они могут помочь вам выбрать породу, которая отвечает вашим потребностям и стилю жизни.

Вот несколько советов для новичков в содержании собак:

Начните с маленьких шагов. Не пытайтесь сразу взять на себя слишком многое. Начните с простых задач, таких как кормление и прогулки и постепенно добавляйте новые навыки.

Не пытайтесь сразу взять на себя слишком многое. Начните с простых задач, таких как кормление и прогулки и постепенно добавляйте новые навыки. Найдите хорошую школу для собак. Школа для собак поможет вам научить свою собаку основным командам и правилам поведения.

Школа для собак поможет вам научить свою собаку основным командам и правилам поведения. Будьте терпеливы. Воспитание собаки занимает время и усилия. Не ожидайте, что ваша собака научится всего за одну ночь.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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