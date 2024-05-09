Сохраните свои локоны: эксперты назвали пять пагубных привычек, приводящих к облысению

Специалисты по уходу за волосами подчеркивают, что существуют определенные действия, которые следует избегать, чтобы сохранить здоровье вашей шевелюры. Некоторые обычные привычки могут быть неожиданно вредными и приводить к потере волос, что может стать настоящим открытием для многих.

Важно отдавать себе отчет в этих ошибках, чтобы избежать потенциального повреждения локонов. Информацию о вредных привычках, связанных с уходом за волосами, собрала команда UAportal.

Использование щеток с природной щетиной

Такие расчески могут быть полезны для волос, однако необходимо применять их осторожно. Хотя такие инструменты помогают разгладить волосы, они также могут повреждать их внешний слой при частом использовании, что приводит к ослаблению и ломкости волос. Трихологи рекомендуют использовать их только при определенных условиях.

Ежедневное использование фена на высокой температуре или утюгов для волос

Такие действия могут негативно влиять на здоровье ваших локонов. Высокие температуры могут привести к повреждению волос, образуя слабые участки. Во избежание этого специалисты советуют использовать тепловые инструменты умеренно, устанавливая умеренную или низкую температуру и держа фен на безопасном расстоянии от волос.

Мытье головы слишком редко

Это может привести к накоплению грязи, подобно тому, как мы моем лицо каждый день. Специалисты советуют мыть волосы по крайней мере раз в три дня, хотя для тонких волос может потребоваться ежедневное мытье.

Игнорирование SPF

Не забывайте о защите от солнца для волос. Солнцезащитный крем следует наносить не только на кожу, но и на линию роста волос, особенно за ушами.

Расчесывание сверху вниз

При расчесывании волосы начинайте с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. Это поможет избежать повреждения и запутывания волос.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделают волосы густыми и блестящими.

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