Сохраните свои ногти: четыре золотых правила восстановления после гель-лака

Увлечение гель-лаками может привести к нежелательным последствиям для здоровья ногтей. Профессионалы в области нейл-арта поделились советами по эффективному восстановлению ногтей после их длительного использования.

Если вы хотите дать своим ногтям передышку от гель-лаков, существуют проверенные методики, которые помогут им поскорее вернуться в здоровое состояние. О них вам расскажет команда UAportal.

Обрезание ногтей после лака

После удаления гелевого покрытия ногти часто бывают уязвимыми и более тонкими. Попытки восстановить их длину сразу могут привести к их ломкости на несколько месяцев. Лучше обрезать ногти как можно короче, одновременно укрепляя их и избегая даже обычного лака, чтобы не перегружать ногтевую пластину.

Избегайте полировки

Иногда гель снимается не очень осторожно, и возникает соблазн хорошо отполировать ногти. Однако специалисты категорически советуют воздержаться от этого.

Это может только усугубить травмирование ногтевой пластины, особенно когда она уже тонкая. Ограничитесь опылением только самых грубых мест, а затем сосредоточьтесь на увлажнении и питании, избегая использования бафов и пил для верхнего слоя ногтя до его полного "выздоровления".

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Уход за кутикулой

Правильный уход за кутикулой включает не только своевременное удаление, но и регулярное увлажнение и питание этой области.

Если кутикула у вас тонкая, достаточно будет просто отодвинуть ее апельсиновой палочкой. В случае плотной кутикулы лучше удалять ее обрезкой. После этого используйте средства на основе абрикосового или оливкового масла, которые эффективно питают ногти и предотвращают сухость кутикулы. Таким образом, ваши руки всегда будут выглядеть ухоженно, даже без лака.

Ванночки для ногтей

Для ускорения роста ногтей и укрепления пластины полезно делать специальные ванночки. Эксперты советуют парить руки в ванночках с добавлением розовой соли и масел, смягчающих влияние соли на кожу. Впрочем, не стоит делать такие ванночки чаще, чем дважды в неделю, чтобы не пересушить кожу.

Раньше мы рассказывали, как снять гель-лак в домашних условиях, чтобы не повредить ногти.

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