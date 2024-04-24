Сохраните здоровье и даже жизнь: почему собакам необходимо чистить зубы
Забота о здоровье полости рта вашей собаки - это не только эстетика, но и залог его общего благополучия. Пренебрежение гигиеной рта может привести к серьезным проблемам, таким как:
- Стоматологические заболевания: зубной налет, зубной камень, гингивит, пародонтит, которые могут привести к боли, потере зубов и инфекциям.
- Другие проблемы со здоровьем: заболевания почек, сердца, печени и сахарный диабет могут быть связаны с плохим состоянием полости рта.
Об этом пишет PetMD.
Сколько зубов у собаки?
- Щенки: 28 молочных зубов (14 на верхней и 14 на нижней челюсти).
- Взрослые собаки: 42 постоянных зуба (20 сверху, 22 снизу).
Как правильно чистить зубы собаке?
- Используйте специальную зубную щетку и пасту для собак. Паста для людей содержит вредные для животных вещества, которые могут вызвать отравление.
- Чистите зубы 2-3 раза в неделю.
- Сделайте это игровой формой. Это поможет щенкам не бояться процедуры, а взрослым собакам легче воспринимать ее.
- Сначала приучите собаку к щетке и пасте. Дайте ей понюхать и облизать их, потом похвалите. Постепенно переходите к чистке зубов.
- Используйте технику чистки зубов, которая подходит вашей собаке. Некоторые собаки лучше воспринимают чистку круговыми движениями, другие – вдоль челюсти.
- Не забывайте о языке! Регулярно чистите язык собаки мягкой тряпкой, чтобы удалить бактерии.
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Дополнительные советы:
- Предлагайте собаке жевательные игрушки. Они помогут очистить зубы от налета и зубного камня.
- Давайте собаке жесткие овощи и фрукты, такие как яблоки и морковь.
- Регулярно водите собаку на осмотр к ветеринару. Ветеринар может проверить состояние зубов и десен вашей собаки и при необходимости провести профессиональную чистку.
Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.