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Сохраняться дольше: Почему яйца всегда следует класть в холодильник острой стороной вниз

Игорь Романько

Какой стороной класть яйца в холодильник

Практически каждый из нас регулярно покупает яйца, ведь они неотъемлемой частью многих блюд. Однако знаете ли вы, как правильно хранить этот продукт, чтобы максимально сохранить его свежесть и безопасность?

После покупки яйца рекомендуется сразу же поместить в холодильник. Они могут храниться в течение 60 дней при температуре от 0 до +8°C. Без холодильника срок хранения значительно сокращается до 7 дней. Об этом пишет theLime.

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Многие ошибочно хранят яйца в дверце холодильника. Это не рекомендуется, ведь температура в этой зоне значительно выше (приблизительно +10-15°C), что может отрицательно повлиять на свежесть продукта.

Обратите внимание на то, как вы размещаете яйца в контейнере или на полке. Их следует располагать тупым концом вверх, а острым – вниз.

Почему это важно?

  • Сохранение центрального положения желтка: При правильном расположении желток будет находиться в центре яйца, не соприкасаясь с воздушной камерой, расположенной на тупом конце.
  • Поддержка свежести: Благодаря такому положению яйца "дышат" и дольше остаются свежими. На тупом конце находится больше пор, из-за которых кислород попадает внутрь.
  • Предотвращение порчи: Правильное размещение яиц минимизирует риск попадания опасных микроорганизмов в желток и белок, что значительно замедляет процесс порчи.

Дополнительные советы:

  • Не стирайте яйца перед хранением, так как это может удалить защитную пленку и сократить срок их годности.
  • Храните яйца в оригинальной упаковке или контейнере с крышкой.
  • Не размещайте яйца рядом с продуктами с сильным запахом, ведь они могут его впитать.
  • Регулярно проверяйте срок годности яиц.

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